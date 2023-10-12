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Жильё с видом на море в Ларнака, Кипр

Ларнака
249
Kiti
33
Dromolaxia
6
Dromolaxia-Meneou Municipality
6
Maroni
5
Oroklini
5
71 объект найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Этаж 4/12
Уникальный проект Sky Residences в оживленном центре города Ларнака, рядом с пристанью Новая…
€968,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с панорамным видом в 200 метрах от моря, Ларнака, Кипр Предлагаются апарта…
€250,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 8
Апартаменты, занимающие весь этаж, с собственными бассейнами и панорамным видом, Ларнака, Ки…
€968,000
Пентхаус 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Ларнака, Кипр
Пентхаус 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
Комнаты 6
Площадь 108 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парко…
€700,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парково…
€600,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция с тремя бассейнами и видом на море, Терсефану, Ларнака, Кипр Резиденция …
€98,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Meneou, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Meneou, Кипр
Комнаты 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с мозаичными…
€2,70 млн
Квартира 2 спальни с видом на море в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/9
Продается квартира площадью 111 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€385,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/9
Продается квартира площадью 66 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€230,000
Квартира 4 комнаты с видом на море в Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 201 кв.м В Ларнаке. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€1,53 млн
Квартира 3 спальни с видом на море в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 152 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на восьмом этаже и сост…
€690,000
Квартира 5 комнат с видом на море, с видом на город в Ларнака, Кипр
Квартира 5 комнат с видом на море, с видом на город
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Площадь 146 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 146 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
€2,53 млн
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на город в Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на город
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 153 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 153 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
€1,56 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€176,196
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€121,574
Студия 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Студия 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€82,952
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€177,267
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€114,527
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€411,352
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€165,623
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€680,575
Бунгало 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Ларнака, Кипр
Бунгало 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 358 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€680,575
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€328,886
Комната 1 спальня с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Ларнака, Кипр
Комната 1 спальня с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€170,059
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€288,504
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 221 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 221 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€680,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Комплекс в Искеле 1350 м до моря и пляжа Лонг-Бич. Именно в этой местности самые красивые п…
€78,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 162 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 162 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€270,000
Квартира 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 193 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€860,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 116 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 116 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€335,000

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Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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