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Жильё в Melini, Кипр

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Мелини, Кипр
Дом 2 спальни
Мелини, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
For sale a plot of 6,775 m², fully fenced in Melini village, with electricity & drinking wat…
$314,868
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Параметры недвижимости в Melini, Кипр

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