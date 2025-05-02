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Жильё в Kalavasos, Кипр

дома
10
11 объектов найдено
Дом 3 спальни в Калавасос, Кипр
Дом 3 спальни
Калавасос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Архитекторы проекта, вдохновленные традиционным кипрским дизайном, который преобладает в окр…
$473,326
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Дом 3 спальни в Калавасос, Кипр
Дом 3 спальни
Калавасос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Архитекторы проекта, вдохновленные традиционным кипрским дизайном, который преобладает в окр…
$491,504
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Дом 3 спальни в Калавасос, Кипр
Дом 3 спальни
Калавасос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Архитекторы проекта, вдохновленные традиционным кипрским дизайном, который преобладает в окр…
$508,233
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Дом 3 спальни в Калавасос, Кипр
Дом 3 спальни
Калавасос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Архитекторы проекта, вдохновленные традиционным кипрским дизайном, который преобладает в окр…
$494,007
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Дом 3 спальни в Калавасос, Кипр
Дом 3 спальни
Калавасос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Set in Kalavasos, Larnaka, this property offers an authentic Cypriot living experience. With…
$504,588
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Дом 7 спален в Калавасос, Кипр
Дом 7 спален
Калавасос, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
The villa was built in 2006 and it is in very good condition. It is built on 3 floors on a 9…
$1,05 млн
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Квартира 4 комнаты в Калавасос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Калавасос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Элитные виллы с бассейнами недалеко от моря, в живописном городке Калавасос, Кипр Предлагаю…
$486,338
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Дом 3 спальни в Калавасос, Кипр
Дом 3 спальни
Калавасос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Недостроенный дом в Калавасосе. Внутренняя площадь дома составляет 161 кв. м, 24 кв. м крыт…
$245,710
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Дом 3 спальни в Калавасос, Кипр
Дом 3 спальни
Калавасос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
This outstanding resort consists of 16 three bedroom individual luxury Villas up to 186 squa…
$456,015
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Дом 3 спальни в Калавасос, Кипр
Дом 3 спальни
Калавасос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
A 3-bedroom detached villa with private pool and big garden in Kalavasos for sale. This outs…
$457,725
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Дом 3 спальни в Калавасос, Кипр
Дом 3 спальни
Калавасос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
This outstanding resort consists of 16 three bedroom individual luxury Villas up to 186 squa…
$486,156
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Параметры недвижимости в Kalavasos, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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