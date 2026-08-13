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Жилье в Dromolaxia, Кипр

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26 объектов найдено
Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
А. Дом на продажу с тремя спальнями, в тихом пригороде Ларнаки. Дом построен из высококачест…
$441,358
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Комплекс является местом для 21, трех / четырех спальных домов, которые поставляются с вариа…
$548,365
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Расположен в престижном районе New Drosia. Эта коллекция из десяти роскошных, умных квартир …
$212,716
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Расположен в престижном районе New Drosia. Эта коллекция из десяти роскошных, умных квартир …
$212,716
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Вилла с четырьмя спальнями - современная элегантность с видом на побережье Эта вилла с четыр…
$544,262
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Впечатляющая пятикомнатная отдельно стоящая вилла в тихом жилом районе Кити, Ларнака, распол…
$717,633
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
4-комнатный дом Дом с четырьмя спальнями продуманно разработан, чтобы предложить изысканный …
$684,105
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Впечатляющая пятикомнатная отдельно стоящая вилла в тихом жилом районе Кити, Ларнака, распол…
$626,505
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Расположен в престижном районе New Drosia. Эта коллекция из десяти роскошных, умных квартир …
$212,716
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Красивая двухэтажная недвижимость на продажу, с просторной верандой и потрясающим садом. Это…
$464,587
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Впечатляющая пятикомнатная отдельно стоящая вилла в тихом жилом районе Кити, Ларнака, распол…
$649,287
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Дом 2 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 2 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этот современный мезонет с 2 спальнями предлагает изысканное сочетание современного комфорта…
$290,367
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Квартира 3 комнаты в Dromolaxia, Кипр
Квартира 3 комнаты
Dromolaxia, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Расположенный в Дромолаксии — спокойном жилом пригороде Ларнаки, всего в 15 минутах езды от …
$625,710
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Вилла с пятью спальнями - Grand Mediterranean Living Вилла с пятью спальнями является жемчуж…
$601,552
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Дом 6 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 6 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 649 м²
Дом в Ларнаке. Участок 5376 кв. м. Крытые площади дома составляют 649 кв. м. Вымощен двор 98…
$2,12 млн
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Современный дом расположен в тихом месте в чисто малоэтажном жилом районе, всего в нескольки…
$679,187
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Расположен в престижном районе New Drosia. Эта коллекция из десяти роскошных, умных квартир …
$401,796
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 238 м²
Современный новый проект, расположенный в районе Дромолаксия/Кити. Проект состоит из 8 домов…
$725,258
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Впечатляющая пятикомнатная отдельно стоящая вилла в тихом жилом районе Кити, Ларнака, распол…
$563,855
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Расположен в престижном районе New Drosia. Эта коллекция из десяти роскошных, умных квартир …
$224,533
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
Этот комплекс в современном стиле расположен в 3 км от Ларнаки и предлагает легкий доступ к …
$606,087
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этот просторный мезонет с 3 спальнями обеспечивает сбалансированный образ жизни, сочетающий …
$348,441
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Вилла с четырьмя спальнями - современная элегантность с видом на побережье Эта вилла с четыр…
$541,270
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Впечатляющая пятикомнатная отдельно стоящая вилла в тихом жилом районе Кити, Ларнака, распол…
$706,242
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Квартира 3 комнаты в Dromolaxia, Кипр
Квартира 3 комнаты
Dromolaxia, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Расположенный в Дромолаксии — спокойном жилом пригороде Ларнаки, всего в 15 минутах езды от …
$725,689
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Вилла 4 комнаты в Dromolaxia, Кипр
Вилла 4 комнаты
Dromolaxia, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
For sale a four-bedroom house on a large area with a garden of 345 m2. The project is at the…
$481,235
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