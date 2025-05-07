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Жильё в Psevdas, Кипр

квартиры
7
7 объектов найдено
Квартира 1 комната в Psevdas, Кипр
Квартира 1 комната
Psevdas, Кипр
Число комнат 1
Площадь 64 м²
One bedroom apartment for sale in Lakatamia - Nicosia province, on the 2nd floor of a three-…
$105,104
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Квартира 1 комната в Psevdas, Кипр
Квартира 1 комната
Psevdas, Кипр
Число комнат 1
Площадь 64 м²
Ground floor luxury one bedroom apartment for sale in Lakatamia, Stelmek area - Nicosia prov…
$105,480
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Квартира 1 комната в Psevdas, Кипр
Квартира 1 комната
Psevdas, Кипр
Число комнат 1
Площадь 62 м²
For sale under construction of a bedroom in Latsia - province of Nicosia, on the first floor…
$104,983
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Квартира 1 комната в Psevdas, Кипр
Квартира 1 комната
Psevdas, Кипр
Число комнат 1
Площадь 65 м²
Luxury one bedroom apartment for sale in Lakatamia, Stelmek area - Nicosia province, with 51…
$104,983
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Квартира 1 комната в Psevdas, Кипр
Квартира 1 комната
Psevdas, Кипр
Число комнат 1
Площадь 62 м²
$104,983
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Квартира 1 комната в Psevdas, Кипр
Квартира 1 комната
Psevdas, Кипр
Число комнат 1
Площадь 51 м²
For sale under construction one bedroom apartment in the city center - Larnaka province, on …
$105,104
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Студия 1 комната в Psevdas, Кипр
Студия 1 комната
Psevdas, Кипр
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Подержанная студия для продажи в немецко-средиземноморской провинции Лимассол, с 25 т.м. Инт…
$103,922
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Параметры недвижимости в Psevdas, Кипр

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