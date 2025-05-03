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Жильё в Agios Theodoros Larn, Кипр

дома
4
6 объектов найдено
Вилла в Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Вилла
Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Количество спален 3
Этаж 1
Расположенный в оживленном центре Пафоса, предлагает исключительное сочетание роскоши и удоб…
$461,032
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Вилла в Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Вилла
Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Количество спален 3
Этаж 1
Расположенный в оживленном центре Пафоса, предлагает исключительное сочетание роскоши и удоб…
$653,128
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Вилла в Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Вилла
Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Количество спален 3
Этаж 1
Расположенный в оживленном центре Пафоса, предлагает исключительное сочетание роскоши и удоб…
$653,128
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Квартира 2 спальни в Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Количество спален 2
Этаж 2/2
Расположенный в оживленном центре Пафоса, предлагает исключительное сочетание роскоши и удоб…
$296,378
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Вилла в Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Вилла
Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Количество спален 3
Этаж 1
Расположенный в оживленном центре Пафоса, предлагает исключительное сочетание роскоши и удоб…
$466,520
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Квартира 2 спальни в Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Количество спален 2
Этаж 2/2
Расположенный в оживленном центре Пафоса, предлагает исключительное сочетание роскоши и удоб…
$329,308
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Параметры недвижимости в Agios Theodoros Larn, Кипр

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