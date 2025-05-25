Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Anglisides
  4. Жилая

Жильё в Anglisides, Кипр

дома
4
6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Англисидес, Кипр
Квартира 2 спальни
Англисидес, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
Современная 2-спальная квартира и 3-спальная вилла с частным бассейном Это эксклюзивное пред…
$179,278
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Англисидес, Кипр
Вилла
Англисидес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Эксклюзивный жилой проект из 3-х домов - просторное расположение с видом на парк Этот бутик …
$307,928
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Англисидес, Кипр
Вилла
Англисидес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Рядом с зеленой зоной, обеспечивая приватность и спокойствие Расположен в хорошо развитом р…
$279,935
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Англисидес, Кипр
Дом 3 спальни
Англисидес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Современная 2-спальная квартира и 3-спальная вилла с частным бассейном Это эксклюзивное пред…
$261,073
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Англисидес, Кипр
Квартира 2 спальни
Англисидес, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
Современная 2-спальная квартира и 3-спальная вилла с частным бассейном Это эксклюзивное пред…
$184,880
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Англисидес, Кипр
Дом 3 спальни
Англисидес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенный одноэтажный дом для продажи в Англистидах Современный дом на первом этаж…
$282,425
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Anglisides, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти