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Жильё с бассейном в Ларнака, Кипр

Ларнака
249
Kiti
33
Dromolaxia
6
Dromolaxia-Meneou Municipality
6
Maroni
5
Oroklini
5
46 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 193 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€860,000
Вилла 4 спальни с бассейном в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 188 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€470,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 225 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€850,000
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Марони, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Марони, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
€460,000
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Марони, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Марони, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
€460,000
Вилла 3 комнаты с бассейном, с крытой парковкой, с верандой в Марони, Кипр
Вилла 3 комнаты с бассейном, с крытой парковкой, с верандой
Марони, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Thekla - Famagusta…
€458,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 139 м²
Продается трехкомнатная квартира в Джермасогии - провинция Лимассол, с 117 кв.м. крытые инте…
€560,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Продается новая двухкомнатная квартира в Паралимни - провинция Фамагуста, на втором этаже жи…
€125,000
Квартира 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
€500,000
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в Ларнака, Кипр
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 162 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€450,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 721 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 721 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,45 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 864 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 864 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,94 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€4,86 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€5,15 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 713 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 713 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,35 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 732 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 732 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,68 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 922 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 922 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,78 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 676 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,54 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,77 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 680 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,42 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,24 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 682 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 682 кв.м В Ларнаке. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,41 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 676 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,36 млн
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€170,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€595,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings в Menogeia, Кипр
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings
Menogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€315,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Инвестиционный проект, состоящий из роскошных 10 вилл вилл, расположен всего в 200 м от бере…
€5,20 млн
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Предлагаемый дом лучший в новом эксклюзивном проекте, который представляет собой уникальныйк…
€750,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Зиги, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Зиги, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,00 млн

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