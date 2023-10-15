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Дома с видом на горы в Ларнака, Кипр

Ларнака
90
Kiti
26
Oroklini
5
Maroni
4
4 объекта найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€350,000
Дом 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€1,20 млн
Дом 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Ларнака, Кипр
Дом 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Площадь 394 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 394 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
€1,35 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ларнака, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€280,000

Типы недвижимости в Ларнака

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

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