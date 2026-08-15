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Дома с видом на горы в районе Ларнака, Кипр

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муниципалитет Ларнака
70
Oroklini
104
Kiti
27
Арадиппу
27
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1 объект найдено
Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$863,190
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Типы недвижимости в районе Ларнака

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Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

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