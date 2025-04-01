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Дома в Alethriko, Кипр

4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Алетрико, Кипр
Дом 3 спальни
Алетрико, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
A modern design family house in Anglisides village for sale! The property is located in a ve…
$277,905
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Дом 5 спален в Алетрико, Кипр
Дом 5 спален
Алетрико, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 700 м²
Fine architecture and cutting-edge technology is able to merge simplicity with luxury. This …
$7,60 млн
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Дом 5 спален в Алетрико, Кипр
Дом 5 спален
Алетрико, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Дом расположен в районе мирной красоты и природы деревни Алетрико в районе Ларнака, на 10 ми…
$531,205
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Дом 3 спальни в Алетрико, Кипр
Дом 3 спальни
Алетрико, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
A modern family house in Anglisides village for sale! The property is located in a very nice…
$267,006
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Параметры недвижимости в Alethriko, Кипр

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