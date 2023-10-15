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52 объекта найдено
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Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
5
485 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,70 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
4
135 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
6
180 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
4
174 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000
Рекомендовать
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Ларнака, Кипр
1
100 м²
Инвестиционный проект, состоящий из роскошных 10 вилл вилл, расположен всего в 200 м от бере…
€5,20 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
4
127 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€595,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
7
682 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 682 кв.м В Ларнаке. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,41 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
8
676 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,54 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
7
680 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,42 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
7
675 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,24 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
7
676 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,36 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
8
732 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 732 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,68 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
8
922 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 922 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,78 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
8
800 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,77 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
8
675 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€4,86 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
7
675 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€5,15 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
8
713 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 713 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,35 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
6
864 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 864 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,94 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
6
721 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 721 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,45 млн
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
4
200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Ларнака, Кипр
4
180 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€625,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
5
225 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 225 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€850,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
5
485 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€2,80 млн
Рекомендовать
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
1
160 м²
Особенности проекта: Эта просторная вилла расположена в тихом районе деревни Эмба, которая п…
€380,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Ларнака, Кипр
3
142 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€430,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Ларнака, Кипр
4
146 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 146 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€430,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
4
106 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 106 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€772,500
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
5
2
273 м²
2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€680,575
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Бунгало 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
4
2
358 м²
2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€680,575
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
5
3
225 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 225 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€850,000
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