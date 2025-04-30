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Дома с садом в районе Ларнака, Кипр

муниципалитет Ларнака
40
Oroklini
75
Арадиппу
34
Zygi
21
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120 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Колосси - провинция Лимассол, с 191 кв.м. крыт…
$333,315
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Дом 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
A cozy family villa in Aradippou area for sale. The property located in a very nice and quie…
$354,192
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Дом 4 спальни в Зиги, Кипр
Дом 4 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
A sea front detached furnished house located in Zygi, with private access to beach! The prop…
$1,25 млн
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Вилла 4 комнаты в район Ларнака, Кипр
Вилла 4 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Ливадия, Кипр Предлагаются виллы с ба…
$429,283
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Коттедж 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 201 м²
Продается отдельно стоящий дом с двумя спальнями в Колосси - провинция Лимассол, площадью 21…
$250,247
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Detached modern villa with private swimming pool in Pyla area in Larnaca province for sale. …
$425,031
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Дом 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
A lovely modern family house in Aradippou area for sale. The property located in a very nice…
$310,599
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$681,192
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Агентство
Edge Development
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Дом 3 спальни в Марони, Кипр
Дом 3 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
A spectacular beautiful villa in Maroni village for sale. It is a unique residential develop…
$490,420
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Дом 4 спальни в Перволия, Кипр
Дом 4 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
For sale detached villa with 4 bedrooms with private pool, very close to beach in Pervolia a…
$397,785
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 170 кв.м. крытый интерьер построен…
$336,871
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Коттедж 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
For sale a detached house of three bedrooms in modern line in Latsia - Nicosia province, wit…
$268,676
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provinc…
$350,346
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
A modern design villa with private pool in Dhekelia Road, just 50 meters from the beach for …
$708,384
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
A spectacular modern villa in a big plot in Vergina area for sale. The property has 4 bedroo…
$512,216
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Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
A really spacious and spectacular house with big garden for sale in Kiti area, in Larnaca pr…
$365,090
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Дом 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
A modern family detached villa in Aradippou area for sale. The property located in a very ni…
$326,947
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Конии - провинции Пафос, площадью 163 кв.…
$350,942
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
This beachfront luxury property with admirable views and the soothing tranquility of crashin…
$1,66 млн
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 170 кв.м. крытый интерьер построен…
$339,944
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Дом 3 спальни в Алетрико, Кипр
Дом 3 спальни
Алетрико, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
A modern family house in Anglisides village for sale! The property is located in a very nice…
$267,006
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Коттедж 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Pila - Larnaca district, w…
$250,247
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Коттедж 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 125 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provinc…
$250,247
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Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
A modern family 3-bedroom house in Kiti area for sale. The property located in a very nice a…
$370,539
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Коттедж 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Fasoula - Limassol province, w…
$270,267
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Дом 3 спальни в Алетрико, Кипр
Дом 3 спальни
Алетрико, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
A modern design family house in Anglisides village for sale! The property is located in a ve…
$277,905
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Дом в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом
муниципалитет Ларнака, Кипр
A tranquility and luxury living in this contemporary 3-bedroom villa in Pascal area in Larna…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
This beautiful property designed to ensure peace of mind next to the sea which is situated i…
$3,42 млн
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 721 м²
An amazing property which boast an exemplary finish and are presented to the highest possibl…
$4,92 млн
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Дом 4 спальни в Марони, Кипр
Дом 4 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
A very beautiful bungalow in Maroni for sale! The house (315 Sq) is in a very big plot (1.33…
$541,642
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Типы недвижимости в районе Ларнака

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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