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Виллы в районе Ларнака, Кипр

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муниципалитет Ларнака
21
Oroklini
39
Kiti
11
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140 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Перволия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Полностью отремонтированный 3-комнатный отдельно стоящий дом в комплексе Seafront с частным …
$376,600
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Элегантная 3-спальная вилла у моря - Элита, живущая в Ороклини, Ларнака Расположенная всего …
$772,377
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Описание объекта: SANTA ELENA — это проект, расположенный в космополитичном приморском курор…
$656,588
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$858,697
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$987,248
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Вилла в Арадиппу, Кипр
Вилла
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Описание объекта: Продается бунгало с тремя спальнями в районе Нового порта, Ларнака. Распол…
$365,406
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Описание объекта: Righthome Heights II — это эксклюзивный жилой комплекс в престижном районе…
$433,919
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Роскошная 5-комнатная вилла Beachfront в Перволии, Ларнака Всего в 70 метрах от моря, эта пр…
$2,11 млн
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
5-комнатная вилла - роскошная резиденция в Ороклини Общее описание Эта исключительная вилла …
$1,71 млн
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Описание объекта: SANTA ELENA — это проект, расположенный в космополитичном приморском курор…
$656,588
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$754,955
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Вилла в район Ларнака, Кипр
Вилла
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Эта элегантная вилла с 4 спальнями представляет собой изысканный жизненный опыт в оживленном…
$747,777
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Площадь 247 м²
Этаж 3
Потрясающая новая застройка, расположенная на окраине живописной деревни Ороклини, недалеко …
$696,881
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$858,697
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Небольшая застройка 5 уникальных и уютных полуотдельных домов в замечательном районе Кити в …
$254,077
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Описание объекта: SANTA ELENA — это проект, расположенный в космополитичном приморском курор…
$761,357
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Вилла в район Ларнака, Кипр
Вилла
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Откройте для себя этот очаровательный уголок полуотдельного дома в желательном районе Ливади…
$384,070
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Вилла в Арадиппу, Кипр
Вилла
Арадиппу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
4-спальный дом на продажу в центре Арадиппу, с отдельным отделенным меньшим блоком. Главный …
$696,881
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Вилла в район Ларнака, Кипр
Вилла
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Эта современная вилла с 3 спальнями предлагает стильное и комфортное проживание в востребова…
$587,947
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Вилла 4 комнаты в Англисидес, Кипр
Вилла 4 комнаты
Англисидес, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Дом 8 – Anglisides Gardens, Англисидес Дом 8 — крупнейшее жильё в комплексе Anglisides Ga…
$375,518
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Небольшая застройка 5 уникальных и уютных полуотдельных домов в замечательном районе Кити в …
$324,982
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Вилла в район Ларнака, Кипр
Вилла
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Эта современная вилла с 3 спальнями предлагает стильное и комфортное проживание в востребова…
$645,029
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Вилла в Англисидес, Кипр
Вилла
Англисидес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта элегантная вилла с 3 спальнями предлагает комфортную и сбалансированную жизнь в тихой де…
$279,963
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Небольшая застройка 5 уникальных и уютных полуотдельных домов в замечательном районе Кити в …
$235,169
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$673,652
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Просторная 4-комнатная отдельно стоящая вилла в популярном туристическом районе Ороклини Лар…
$813,028
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Вилла в район Ларнака, Кипр
Вилла
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в современный жилой комплекс из 10 красиво оформленных домов, расположенных…
$330,295
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 6
Площадь 180 м²
Описание объекта: О комплексе Sea Haven... Роскошные виллы с 4 и 5 спальнями - в нескольких …
$890,676
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Просторная вилла с 3 спальнями с большими верандами в Перволии, Ларнака Откройте для себя ко…
$910,124
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Вилла в Алетрико, Кипр
Вилла
Алетрико, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Продается: Этот просторный дом с 5 спальнями и 4 ванными комнатами в Алитрико предлагает сов…
$605,009
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Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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