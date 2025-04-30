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Дома с гаражом в районе Ларнака, Кипр

муниципалитет Ларнака
40
Oroklini
75
Арадиппу
34
Zygi
21
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3 объекта найдено
Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$681,192
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Вилла в Пила, Кипр
Вилла
Пила, Кипр
Площадь 230 м²
Представляем вашему вниманию роскошную виллу с современным дизайном, встроенную в престижный…
$622,989
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$863,190
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Edge Development
Языки общения
English
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Типы недвижимости в районе Ларнака

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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