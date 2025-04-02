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Дома в Psematismenos, Кипр

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Псематисменос, Кипр
Дом 2 спальни
Псематисменос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Nestled in Psematismenos village, Larnaca, this beautiful Residences designed for luxurious …
$393,644
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Параметры недвижимости в Psematismenos, Кипр

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