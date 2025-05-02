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Квартиры в Волковыске, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Волковыск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
Дом находится в центре микрорайона, есть вся инфраструктура. Детский сад возле подъезда ,шк…
$25,900
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Квартира 3 комнаты в Волковыск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 4/5
Продаётся недорогая просторная трёхкомнатная квартира. Большие комнаты, две лоджии, есть под…
$24,800
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Квартира 2 комнаты в Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/5
В продаже 2-комнатная квартира с балконом на ул. Ленина, д. 47 в центре г. Волковыск. Кварт…
$29,500
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Квартира 2 комнаты в Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Дом находится на ул. Воля, в 30 метрах река Россь, огорожен большим металлическим забором, о…
$18,500
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