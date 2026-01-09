Об агентстве

«Центр Международной Недвижимости Моя 7Я» — ваш незаменимый помощник в огромном мире недвижимости! Наше агентство одинаково эффективно работает и с объектами вторичного рынка (высококвалифицированный отдел вторичного жилья ждет вас!), и с новостройками (наши менеджеры со 100%-ным охватом всех предложений первичного жилья оперативно подберут вам оптимальный вариант).

Мы оказываем всестороннюю квалифицированную помощь в сделках с куплей-продажей объектов недвижимости. Наша молодая команда профессионалов с горящими глазами и уже наработанным ценнейшим опытом с удовольствием возьмется за решение вашего жилищного вопроса любой сложности — будь то выгодная продажа квартиры или быстрый поиск подходящего варианта среди всех новостроек Минска.

Многие наши специалисты ранее работали в крупных агентствах, и общая здоровая амбициозность позволила нам объединиться в одну сплоченную команду — «Центр Международной Недвижимости Моя 7Я», принцип которого заключается в неустанном стремлении совершенствовать себя и быть максимально полезным именно вам.

Наши навыки продаж, знание рынка недвижимости, юридическая грамотность вкупе с наработанной базой объектов позволят вам получить всё по максимуму: юридические консультации, большой выбор квартир в Минске и пригороде от надежных застройщиков, быструю и выгодную продажу практически любого объекта на вторичном рынке, поиск подходящего жилья в нашей базе и многое другое.

Наши специалисты очень мобильны и всегда на связи с вами — вы можете получать информацию в удобное время любым комфортным для вас способом. «Центр Международной Недвижимости Моя 7Я» всегда готов предоставить вам свои навыки, знания и опыт — и нам вы с легкостью можете доверить свою недвижимость!

ООО «Центр международной недвижимости Моя 7Я»

Лицензия: № 02240/484 выдана МЮ РБ 18.05.2024 г.

Страховое свидетельство: БР №0004913 с 19.06.2025

УНП: 193750826