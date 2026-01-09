  1. Realting.com
  Центр международной недвижимости Моя 7Я

Центр международной недвижимости Моя 7Я

Беларусь, Минск
Агентство недвижимости
1 год 6 месяцев
English, Русский
centr7a.by/
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

«Центр Международной Недвижимости Моя 7Я» — ваш незаменимый помощник в огромном мире недвижимости! Наше агентство одинаково эффективно работает и с объектами вторичного рынка (высококвалифицированный отдел вторичного жилья ждет вас!), и с новостройками (наши менеджеры со 100%-ным охватом всех предложений первичного жилья оперативно подберут вам оптимальный вариант).

Мы оказываем всестороннюю квалифицированную помощь в сделках с куплей-продажей объектов недвижимости. Наша молодая команда профессионалов с горящими глазами и уже наработанным ценнейшим опытом с удовольствием возьмется за решение вашего жилищного вопроса любой сложности — будь то выгодная продажа квартиры или быстрый поиск подходящего варианта среди всех новостроек Минска.

Многие наши специалисты ранее работали в крупных агентствах, и общая здоровая амбициозность позволила нам объединиться в одну сплоченную команду — «Центр Международной Недвижимости Моя 7Я», принцип которого заключается в неустанном стремлении совершенствовать себя и быть максимально полезным именно вам.

Наши навыки продаж, знание рынка недвижимости, юридическая грамотность вкупе с наработанной базой объектов позволят вам получить всё по максимуму: юридические консультации, большой выбор квартир в Минске и пригороде от надежных застройщиков, быструю и выгодную продажу практически любого объекта на вторичном рынке, поиск подходящего жилья в нашей базе и многое другое.

Наши специалисты очень мобильны и всегда на связи с вами — вы можете получать информацию в удобное время любым комфортным для вас способом. «Центр Международной Недвижимости Моя 7Я» всегда готов предоставить вам свои навыки, знания и опыт — и нам вы с легкостью можете доверить свою недвижимость!

ООО  «Центр международной недвижимости Моя 7Я»
Лицензия: № 02240/484 выдана МЮ РБ 18.05.2024 г.
Страховое свидетельство: БР №0004913 с 19.06.2025
УНП: 193750826

Услуги
  • Покупка и продажа квартир, комнат;
  • Покупка и продажа коттеджей, домов, участков;
  • Новостройки, долевое строительство.
Квартиры
Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 4/10
3-комнатная квартира 76,6 кв.м., кирпичный дом ❤️Просторная 3-комнатная квартира 76,6 кв.м. …
$75,000
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
Двушка на Ташкентской с ремонтом в кирпичном доме ❤️ Продаётся уютная и полностью готовая к …
$88,500
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/5
3-комнатная квартира рядом с метро "Московская" ❤️Просторная 3-комнатная квартира 68,8 кв.м.…
$104,900
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
Двухкомнатная квартира в Курасовщине с ремонтом ❤️Продаётся уютная двухкомнатная квартира в …
$82,900
Дома
Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет
Площадь 24 м²
Дачный дом 24 кв.м. с бассейном возле Солигорска ❤️Уютный дачный дом 24 кв.м. на участке 5 с…
$16,000
Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет
Площадь 29 м²
Дача 29,4 кв.м. на участке 9 соток в СТ Поляны ❤️Продаётся дача 29,4 кв.м. на участке 9 сото…
$7,500
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка
Площадь 37 м²
Уютная дача в 10 км от МКАД, садовое товарищество "Подгорье" ❤️ Ищете загородную дачу рядом …
$11,500
Дом в Карповичи, Беларусь
Дом
Карповичи
Площадь 60 м²
Купить дом в деревне Карповичи! ❤️ Отличный дом в прекрасном месте среди живописной природы!…
$17,900
Коммерческая недвижимость
Магазин 54 м² в Минск, Беларусь
Магазин 54 м²
Минск
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 1/12
Торговое помещение 53,9 кв.м под ваш бизнес  ❤️ Продаётся торговое помещение 53,9 кв.м в пре…
$159,000
Магазин 33 м² в Минск, Беларусь
Магазин 33 м²
Минск
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/25
Продажа многофункционального помещения в Минск-Мир! Адрес: г. Минск, ул. Брилевская д. 25 - …
$70,283
Коммерческое помещение 13 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 13 м²
Минск
Число комнат 1
Площадь 13 м²
Этаж 5/6
Идеальное машиноместо рядом с метро ❤️ Машиноместо в паркинге 2024 года - выгодно и надёжно!…
$8,000
Магазин 206 м² в Молодечно, Беларусь
Магазин 206 м²
Молодечно
Площадь 206 м²
Этаж 1/5
Изолированное торговое помещение 205,7 кв.м. в самом центре г. Молодечно! ❤️ Ищете идеальное…
$108,000
Земельные участки
Участок земли в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Смиловичский сельский Совет
Готовый к проживанию дом с баней и бассейном  ❤️ Благоустроенный участок с домом и полным на…
$49,000
Участок земли в Полочанский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Полочанский сельский Совет
Идеальное место для дачи  ❤️ Участок правильной формы, всего 7 км до Молодечно - идеален для…
$3,500
Участок земли в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Мясотский сельский Совет
Большой дачный участок с домом у леса! ❤️ Уютный дачный участок,состоящий из двух, общей пло…
$10,000
Участок земли в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Воложинский сельский Совет
Участок 16 соток с летним домиком  ❤️ Просторный участок 16 соток с летним домиком в садовом…
$22,700
Наши агенты в Беларуси
Моя 7Я
Моя 7Я
267 объектов
Александр Водчиц
Александр Водчиц
5 объектов
Алена Черняк
Алена Черняк
35 объектов
Инга Зенькова
Инга Зенькова
