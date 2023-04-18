Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Жилой комплекс «Гулливер» представляет собой уникальное пространство для комфортной жизни, расположенное в самом сердце города. С севера участок ограничен ул. Притыцкого, с юга – ул. Дунина - Марцинкевича, с запада – территория ледового дворца, с востока – территория крытого рынка «Раковский кирмаш» и кинотеатра «Аврора».
Удобное местоположение рядом с метро обеспечивает легкий доступ к любой точке города, а также близость к культурным, развлекательным и торговым центрам.
Проектом предусматривается строительство 6 многоквартирных жилых домов, объединенных единым стилем и философией. Фасады домов выполнены из современных материалов, что придает комплексу стильный вид.
Жильцам предоставляются подземный паркинг, чтобы обеспечить безопасное и удобное хранение транспортных средств. Лифты и подъезды сделаны с учетом доступности для маломобильных граждан.
Высокотехнологичная архитектура, удобная инфраструктура, подземная парковка, безопасность и близость к развлечениям. Идеальное сочетание комфорта и современности.
Инфраструктура
«Гулливер» предлагают обширную внутреннюю инфраструктуру. На территории комплекса расположены детская и спортивная площадки, площадки для отдыха, ухоженные парковые зоны.
Для заботы о здоровье жителей на свободной от застройки территории предусмотрено устройство газонов, посадка деревьев и кустарников, установка малых архитектурных форм, освещения.
Обеспечена удобная пешеходная связь от жилых домов к остановки общественного транспорта по ул. Притыцкого, с устройством лестницы и пандуса.