  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минск
  4. Жилой комплекс «Гулливер»

Жилой комплекс «Гулливер»

Минск, Беларусь
от
$108,040
от
$1,684/м²
;
8
Оставить заявку
Показать контакты
Интерактивный каталог
ID: 23268
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Беларусь
  • Город
    Минск
  • Метро
    Pushkinskaya (~ 600 м)
  • Метро
    Sportivnaya (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    18

О комплексе

О проекте

  • Жилой комплекс «Гулливер» представляет собой уникальное пространство для комфортной жизни, расположенное в самом сердце города. С севера участок ограничен ул. Притыцкого, с юга – ул. Дунина - Марцинкевича, с запада – территория ледового дворца, с востока – территория крытого рынка «Раковский кирмаш» и кинотеатра «Аврора».
  • Удобное местоположение рядом с метро обеспечивает легкий доступ к любой точке города, а также близость к культурным, развлекательным и торговым центрам.
  • Проектом предусматривается строительство 6 многоквартирных жилых домов, объединенных единым стилем и философией. Фасады домов выполнены из современных материалов, что придает комплексу стильный вид. 
  • Жильцам предоставляются подземный паркинг, чтобы обеспечить безопасное и удобное хранение транспортных средств. Лифты и подъезды сделаны с учетом доступности для маломобильных граждан.
  • Высокотехнологичная архитектура, удобная инфраструктура, подземная парковка, безопасность и близость к развлечениям. Идеальное сочетание комфорта и современности.

Инфраструктура

  • «Гулливер» предлагают обширную внутреннюю инфраструктуру. На территории комплекса расположены детская и спортивная площадки, площадки для отдыха, ухоженные парковые зоны.
  • Для заботы о здоровье жителей на свободной от застройки территории предусмотрено устройство газонов, посадка деревьев и кустарников, установка малых архитектурных форм, освещения.
  • Обеспечена удобная пешеходная связь от жилых домов к остановки общественного транспорта по ул. Притыцкого, с устройством лестницы и пандуса.

Интерактивный каталог

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 65.7 – 68.8
Цена за м², USD 1,946 – 1,977
Цена квартиры, USD 133,600 – 140,071
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 64.7 – 81.5
Цена за м², USD 1,946 – 1,977
Цена квартиры, USD 131,545 – 165,729

Местонахождение на карте

Минск, Беларусь
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

18.04.2023
«Паркинг и шикарный вид из окна — в подарок». Квартиры в ЖК «Лазурит» со скидкой от застройщика
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Minsk World
Минск, Беларусь
от
$47,147
Жилой квартал Антоновский квартал
Минск, Беларусь
от
$33,891
Многоквартирный жилой дом энергосберегающий по бульвару Непокоренных 69
Могилёв, Беларусь
от
$13,733
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Минск, Беларусь
от
$60,500
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Минск, Беларусь
от
$108,460
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Показать все Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Минск, Беларусь
от
$108,460
Год сдачи 2019
Количество этажей 12
Площадь 49–126 м²
12 объектов недвижимости 12
Объект расположен в центральной части г. Минска в Советском районе по пер. Горному, 8 и  граничит с западной стороны с пер. Горный; с северной, южной, восточной сторон – с существующей жилой  застройкой. Рельеф площадки с ярко выраженным уклоном в юго-западном, юго-восточных направлениях. …
Застройщик
Макроинжиниринг
Оставить заявку
Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Показать все Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Минск, Беларусь
от
$47,147
Площадь 29–61 м²
5 объектов недвижимости 5
Многофункциональный и деловой, жилой и развлекательный, спортивный и финансовый комплекс Minsk World возводится на взлётных полосах первого белорусского аэропорта «Минск-1». Площадь застройки — 340 га жилых зданий — 2 200 000 м2 общественных помещений — 1 400 000 м2.…
Агентство
ООО «Бир Бай»
Оставить заявку
Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
от
$46,441
Год сдачи 2022
Количество этажей 18
Площадь 50–86 м²
3 объекта недвижимости 3
Купите квартиру мечты в центре города Бреста. Новый жилой комплекс "Полесский" - это группа 18-этажных монолитных домов на 102 квартиры и 9-этажных кирпичных на 90 квартир. В шаговой доступности находятся школа и детский сад, в которые Вам не придётся стоять в очереди для оформления детей. А…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0 – 60.0
45,589 – 54,704
Квартира 2 комнаты
86.0
78,242
Застройщик
ЖК "Полесский"
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Беларуси
Беларусь открытая: итоги новогоднего безвиза и возможности для туристов и арендодателей
08.01.2026
Беларусь открытая: итоги новогоднего безвиза и возможности для туристов и арендодателей
Стартовал новый пул продаж во втором доме ЖК Гулливер — финальный шанс приобрести квартиру возле метро Пушкинская
19.12.2025
Стартовал новый пул продаж во втором доме ЖК Гулливер — финальный шанс приобрести квартиру возле метро Пушкинская
Realt.by 20 лет: как площадка изменила рынок недвижимости Беларуси
27.11.2025
Realt.by 20 лет: как площадка изменила рынок недвижимости Беларуси
Realty Pro Technology и клиенты компании одержали победу на премии Belarus Retail & Real Estate Awards 2025
27.10.2025
Realty Pro Technology и клиенты компании одержали победу на премии Belarus Retail & Real Estate Awards 2025
Правила ввоза домашних животных в Евросоюз
08.09.2025
Правила ввоза домашних животных в Евросоюз
Куда поехать без визы из Беларуси: актуальный список и возможные подводные камни
06.08.2025
Куда поехать без визы из Беларуси: актуальный список и возможные подводные камни
Что делать, если застройщик в Беларуси задерживает сдачу дома: права и действия дольщика
22.07.2025
Что делать, если застройщик в Беларуси задерживает сдачу дома: права и действия дольщика
Что посмотреть в Минске за 2 дня: насыщенный и интересный маршрут
26.05.2025
Что посмотреть в Минске за 2 дня: насыщенный и интересный маршрут
Показать все публикации