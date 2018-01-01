  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Перспектива24-Развитие

Перспектива24-Развитие

Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 29, оф. 519
;
Перспектива24-Развитие
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2011
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
perspektiva24.by
Мы в соцсетях
Описание

Наша компания успешно работает на рынке недвижимости с 2011 года. За это время мы зарекомендовали себя как надежное, успешное и современное агентство недвижимости. Мы каждый день улучшаем наш сервис, получая обратную связь от клиентов и партнеров. С 23 октября 2019 г. мы стали частью крупнейшей Федеральной сети Оператора Недвижимости «Перспектива24». В настоящее время наша организация продает и покупает объекты не только в г. Минске, но и по всей территории Российской Федерации. «Перспектива24 – Развитие» продает новостройки по ценам застройщика в Minsk Word, а также 381 новостройку по всей сети Перспектва24 в Российской Федерации. У нас заключены договора с ведущими застройщиками г. Минска и г. Москвы. Среднее время продажи Вашей квартиры у нас составляет 28 дней.

Услуги
  1. Покупка и продажа квартир и комнат
  2. Покупка и продажа коттеджей, домов, участков
  3. Продажа коммерческой недвижимости
  4. Продажа новостроек,
  5. Зарубежная недвижимость
  6. Аренда
Наши агенты в Беларуси
Марина Червоная
Марина Червоная
Агентства рядом
Broker24.by
Коммерческая недвижимость 1

Почему выбирают нас

Четкое и простое совершение операций

Мы разработали способ помочь вам получить максимальную  выгоду от совершения операций с внебиржевыми беспоставочными финансовыми инструментами.

Безопасность, авторитет, надежность

Когда дело доходит до выбора брокера, никогда не соглашайтесь довольствоваться малым. Мы предоставим вам лучшие условия  и обеспечим ваше спокойствие.

Центр недвижимости "Моя 7Я"
Жилая недвижимость 949 Коммерческая недвижимость 33

«Центр Недвижимости „Моя 7Я“» — ваш незаменимый помощник в огромном мире недвижимости! Наше агентство одинаково эффективно работает и с объектами вторичного рынка (высококвалифицированный отдел вторичного жилья ждет вас!), и с новостройками (наши менеджеры со 100%-ным охватом всех предложений первичного жилья оперативно подберут вам оптимальный вариант).

Мы оказываем всестороннюю квалифицированную помощь в сделках с куплей-продажей объектов недвижимости. Наша молодая команда профессионалов с горящими глазами и уже наработанным ценнейшим опытом с удовольствием возьмется за решение вашего жилищного вопроса любой сложности — будь то выгодная продажа квартиры или быстрый поиск подходящего варианта среди всех новостроек Минска.

Многие наши специалисты ранее работали в крупных агентствах, и общая здоровая амбициозность позволила нам объединиться в одну сплоченную команду — «Центр Недвижимости „Моя 7Я“», принцип которого заключается в неустанном стремлении совершенствовать себя и быть максимально полезным именно вам.

Наши навыки продаж, знание рынка недвижимости, юридическая грамотность вкупе с наработанной базой объектов позволят вам получить всё по максимуму: юридические консультации, большой выбор квартир в Минске и пригороде от надежных застройщиков, быструю и выгодную продажу практически любого объекта на вторичном рынке, поиск подходящего жилья в нашей базе и многое другое.

Наши специалисты очень мобильны и всегда на связи с вами — вы можете получать информацию в удобное время любым комфортным для вас способом. «Центр Недвижимости „Моя 7Я“» всегда готов предоставить вам свои навыки, знания и опыт — и нам вы с легкостью можете доверить свою недвижимость!

LuckyFish
Краткосрочная аренда 1

ЛакиФиш - загородный комплекс на берегу озера Снуды. Мы находимся на территории Национального парка "Браславские озера". ЛакиФиш принимает гостей круглый год. У нас есть все для вашего комфортного отдыха.

БлагоДом
Жилая недвижимость 27

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «БлагоДом» оказывает риэлтерские услуги с 31 января 2007 года. Агентство обеспечивает конфиденциальность всей информации, полученной при оказании риэлтерских услуг, обязуется защищать права и способствовать реализации законных интересов Потребителя, не использовать предоставленные Потребителем сведения в собственных интересах либо в интересах третьих лиц. Несмотря на широкий спектр оказываемых услуг и количество сделок на рынке, мы знаем одно – каждый клиент уникален. Поэтому и к объектам недвижимости мы относимся не как к строительным материалам, собранным в определенной последовательности, а как к удобному и комфортному убежищу, где Вы будете чувствовать уют и защиту при проживании, либо стремление творить и созидать при работе.

ЗАО "АЛЬТЕРНАТИВА Брест"
Жилая недвижимость 2424 Коммерческая недвижимость 167
АЛЬТЕРНАТИВА Брест Планируете переезд? Мы готовы Вам помочь! В наше время найти действительно хорошее жилье, которое будет отвечать всем заявленным требованиям очень сложно. Зачастую из-за недостатка опыта в сфере недвижимости, можно упустить стоящие варианты жилья и довольствоваться оптимальными вариантами. Мы занимаемся организацией переездов в Брест из любого уголка Беларуси и стран ближнего зарубежья. Нами будет оказана соответствующая поддержка во всех вопросах, связанных с приобретением квартир, домов, дач и коммерческой недвижимости. В нашей компании клиентам будут показаны комфортабельные квартиры по доступным ценам, уютные дома в городе и за его чертой, а также современные офисные помещения. Обращаясь в наше агентство, Вам не придется ломать голову о том, как выбрать себе недвижимость, наши специалисты-практики с многолетним опытом работы быстро подберут оптимальный вариант. Достаточно обратиться в риэлтерское агентство "АЛЬТЕРНАТИВА Брест" и в скором времени Ваши желания будут исполнены. Ещё больше информации Вы можете узнать у нас на сайте www.a-brest.by. Мы работаем для Вашего комфорта!
Realting.com
Перейти