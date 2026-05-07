О застройщике

В 2013 году на строительном рынке Беларуси появилось еще одно предприятие – ООО «ЮрСтройМаш». Компания специализируется на ЖК средней этажности (5 этажей), а также строит многоэтажные (9-10 этажей) жилые дома.

Жилые комплексы от «ЮрСтройМаш» – оптимальное сочетание цены и европейского качества.

При выборе участков для застройки «ЮрСтройМаш» учитывает несколько факторов:

-экологическая обстановка (некоторые жилые комплексы построены в живописных местах вблизи лесопарковых зон);

-близость объектов инфраструктуры (школы, детсады, ТЦ в шаговой доступности);

-хорошая транспортная доступность.

Среди реализованных проектов ООО «ЮрСтройМаш» в г. Могилев – есть и недвижимость в престижных центральных кварталах.

Большая часть новостроек «ЮрСтройМаш» относится к сегменту «Комфорт» класса. Строительная компания использует проверенную годами кирпичную технологию, стены утепляются минеральной ватой (140 мм). В строительстве ООО «ЮрСтройМаш» активно задействует современные технологии: в жилых комплексах устанавливаются трехкамерные стеклопакеты и итальянские отопители, используется улучшенная штукатурка, применяются регуляторы тепла. Все квартиры просторные, с продуманной планировкой. Застройщик «ЮрСтройМаш» уже на этапе строительства старается минимизировать дальнейшие расходы на коммунальные платежи.