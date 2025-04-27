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Жильё в Молодечненском районе, Беларусь

Молодечно
59
Радошковичский сельский Совет
44
Красненский сельский Совет
33
Олехновичский сельский Совет
23
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229 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Чисть, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Чисть, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Этаж 3/3
4-комнатная квартира в п. Чисть с прекрасной планировкой ❤️ Продается четырёхкомнатная кварт…
$52,000
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Квартира 3 комнаты в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Ваш загородный дом: 48,9 м2 уюта на собственном участке! ❤️ Продается уникальная квартира, р…
$16,900
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Квартира в Лебедево, Беларусь
Квартира
Лебедево, Беларусь
Площадь 51 м²
Полдома с современным ремонтом и всеми коммуникациями ❤️Продаётся половина жилого дома в бла…
$32,200
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Дом в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Продаётся уютный бревенчатый дом - ваш идеальный уголок для жизни! ❤️ Предлагаем вам уникаль…
$13,500
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Квартира 4 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 66 м²
Этаж 2/5
4-комнатная квартира в центре Молодечно — уютная и с потенциалом для ремонта! 1. Основные ха…
$65,500
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Дом с благоустроенным участком в 25 соток ❤️Дом в тихой деревне в 45 км от Минска ждет своег…
$19,000
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Дом в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 133 м²
Современный дом с баней 133 м.кв в 5 км от Молодечно ❤️ Ищете дом, где можно жить и наслажда…
$60,000
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Дом в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Атмосферный дачный домик ❤️ Уютная дача, где вы сможете отдохнуть от городской суеты и насла…
$28,900
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Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 90 м²
На ровном облагороженном участке 9,26 соток, в центре города Молодечно, продается жилой дом …
$33,500
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Квартира 2 комнаты в Турец-Бояры, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Турец-Бояры, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
Стильная и уютная 2-комнатная квартира с современным ремонтом! ❤️ Отличный вариант для тех, …
$28,500
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Продаётся капитальный кирпичный дом на земельном участке в 12 соток в СТ «Зелёные холмы-2». …
$19,500
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Уютный и функциональный одноуровневый бревенчатый дом с просторным участком д.Козлы. В 2020 …
$21,500
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
2-х к. квартира на 1 этаже по ул. Ф. Cкорины! ❤️Хотите жить в самом престижном районе города…
$45,500
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Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
Площадь 199 м²
Два дома в 4-ом микрорайоне Молодечно ❤️ Хотите жить в комфортабельном доме в престижном рай…
$149,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Уютный дачный домик с участком в живописном месте ❤️Предлагаем вашему вниманию отличную дачу…
$12,500
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Дом в Граничи, Беларусь
Дом
Граничи, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается уютный кирпичный дом в аг. Граничи (43 км от МКАД, Молодечненское направление)    …
$27,500
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Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 3/5
Продаётся просторная трёхкомнатная квартира в центре Молодечно на улице Замковая, 56 В кварт…
$44,900
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Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 6/9
Продаётся 1-комнатная квартира в самом центре г. Молодечно ❤️ Просторная однокомнатная кварт…
$35,900
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Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
Площадь 64 м²
Самое время купить дом ❤️ Уютный дом с просторным участком в Радошковичах! Адрес: гп. Радошк…
$28,500
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Дом в Домаши, Беларусь
Дом
Домаши, Беларусь
Площадь 60 м²
Самое время купить дом в 7 км от г. Молодечно! ❤️ Дом под снос либо реконструкцию с просторн…
$16,000
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Деревянный дом на участке  4,7 соток в СК «Ель», в 27 км от МКАД, от Ждановичей, в Молодечне…
$14,900
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 170 м²
❤️Продаётся дача в 55 км. от МКАД в Молодеченском направлении ‼️Дача находится в СТ Мясота О…
$23,000
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Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 156 м²
Продаётся добротный дом в г.Молодечно, ул.Радошковичская. Отличный двухэтажный уютный дом дл…
$119,900
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается дача в с/т Электрон, Минский область, Молодеченский р-н, 40 км от второго МКАД. До…
$3,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается уютная двухэтажная дача в 40 км от Минска в садовом товариществе «Сябры-83», Молод…
$8,900
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Дом в Полочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Полочанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дом со всеми коммуникациями в д. Конюхи! ❤️Бревенчатый дом с блочной пристройкой н…
$12,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается дача в 30 км от МКАД в с/т "Пралески" (Молодечненское, Гродненское направление) До…
$13,900
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Квартира 1 комната в Радошковичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Радошковичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/4
Готовая квартира с ремонтом и мебелью ❤️ Уютная квартира с качественным ремонтом в 25 км от …
$39,900
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Дом в Красное, Беларусь
Дом
Красное, Беларусь
Площадь 216 м²
Просторная дача в живописном месте – отличное предложение для комфортного отдыха Продается у…
$15,000
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Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 94 м²
Дом в красивом месте с беседкой, гаражом! ❤️Дом с тремя жилыми комнатами, всеми коммуникация…
$70,000
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Типы недвижимости в Молодечненском районе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Молодечненском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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