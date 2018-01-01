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Макроинжиниринг

Беларусь, Одоевского 129
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Макроинжиниринг
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2007
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
makroinginiring.by
О застройщике

Идея создания и развития бизнеса по управлению жилой и коммерческой недвижимостью, сочетаемая с творческим потенциалом  зародилась у будущих учредителей ОДО «МакроИнжиниринг» в конце 90-х годов ХХ столетия. Обладая соответствующей высшей профессиональной подготовкой, в последующие десять лет  они реализовывали инженерные проекты различного уровня сложности, постепенно двигаясь к воплощению своих идей.

Старт был взят, когда автомобильный холдинг «Атлант-М» в 2000 г. создал свое инженерное подразделение – ИП «Атлант-М Строй», специализирующееся  на комплексе услуг по проектированию и строительству автоцентров, СТО, автомоек и АЗС. В данном подразделении будущие учредители ОДО «МакроИнжиниринг» заняли руководящие позиции, пройдя путь от производителей работ до топ-менеджеров.

Сегодня  ОДО «МакроИнжиниринг» - компания, нацеленная на удовлетворение потребностей своих Клиентов в приобретении качественной и надёжной недвижимости по оптимальным ценам, открытая к предложениям о сотрудничестве и инвестициях, с действующей гибкой системой скидок и рассрочек. Мы необременены непогашенными в срок дебиторскими и кредиторскими задолженностями, неисполненными налоговыми или иными обязательствами перед бюджетом, а также неликвидными активами.

Новостройки
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Жилой дом по переулку Горный, 8
Жилой дом по переулку Горный, 8
Минск, Беларусь
Сдача в: 2019
Застройщик: Макроинжиниринг

Объект расположен в центральной части г. Минска в Советском районе по пер. Горному, 8 и  граничит с западной стороны с пер. Горный; с северной, южной, восточной сторон – с существующей жилой  застройкой. Рельеф площадки с ярко выраженным уклоном в юго-западном, юго-восточных направлениях.

В доме на нижних уровнях расположена двухуровневая парковка. Дом введён в эксплуатацию в 2019 году, в настоящее время активно заселяется, создано товарищество собственников. Квартиры предлагаются к продаже с высококачественной черновой отделкой. Квартиры имеют свободную планировку и легко поддаются дизайнерским изменениям.

Предлагаем индивидуальную рассрочку. Также возможен дизайн с ремонтом "под ключ" по проектам итальянских мастеров с применением материалов, сантехпосуды, техники и мебели, поставленных напрямую с итальянских заводов.

Вы останетесь довольны нашими предложениями!

 

Наши агенты в Беларуси
Максим Владимирович Агеенко
Максим Владимирович Агеенко
20 объектов
Другие застройщики
ОАО БелАТЭП

Наше предприятие было создано в 1994 году путем преобразования Автобазы №4 в открытое акционерное общество «БелАТЭП».

На сегодняшний день ОАО БелАТЭП является экспертом в области управления недвижимым имуществом и предлагает к аренде офисные и производственно-складские площади, места для хранения и обслуживания автомобильной техники. 

ООО "ЮРСТРОЙМАШ"

В 2013 году на строительном рынке Беларуси появилось еще одно предприятие – ООО «ЮрСтройМаш». Компания специализируется на ЖК средней этажности (5 этажей), а также строит многоэтажные (9-10 этажей) жилые дома. Жилые комплексы от «ЮрСтройМаш» – оптимальное сочетание цены и европейского качества. При выборе участков для застройки «ЮрСтройМаш» учитывает несколько факторов: -экологическая обстановка (некоторые жилые комплексы построены в живописных местах вблизи лесопарковых зон); -близость объектов инфраструктуры (школы, детсады, ТЦ в шаговой доступности); -хорошая транспортная доступность.

 

Среди реализованных проектов ООО «ЮрСтройМаш» в г. Могилев – есть и недвижимость в престижных центральных кварталах. Большая часть новостроек «ЮрСтройМаш» относится к сегменту «Комфорт» класса. Строительная компания использует проверенную годами кирпичную технологию, стены утепляются минеральной ватой (140 мм). В строительстве ООО «ЮрСтройМаш» активно задействует современные технологии: в жилых комплексах устанавливаются трехкамерные стеклопакеты и итальянские отопители, используется улучшенная штукатурка, применяются регуляторы тепла. Все квартиры просторные, с продуманной планировкой. Застройщик «ЮрСтройМаш» уже на этапе строительства старается минимизировать дальнейшие расходы на коммунальные платежи.

База "Волосо"

Туристический комплекс «Волосо» в Браславском районе Витебской области, Республика Беларусь. Основной вид деятельности – создание и управление туристическим предприятием: проектирование, введение в эксплуатацию, сервис для гостей, управление территорией. Туристический комплекс включает: •    5 двухэтажных коттеджей каждый площадью 180м/кв •    банный комплекс площадью 160м/кв •    ресторан 300м/кв •    пункт охраны 15 м/кв •    земельный участок площадью 1га Туристический комплекс планируется импламентировать в туристическую инфраструктуру Национального парка «Браславские озера».

Беликов Монолит

Строим дома под ключ, основываясь строго на ТКП и многолетнем опыте!

Благодаря накопленному опыту и передовым технологиям, мы совершенно спокойно даем гарантию на все работы и всегда соблюдаем сроки реализации проекта.

За последние несколько лет мы реализовали более 146 объектов,каждый из которых выполнен в соответствии с нормами и личным опытом.

Максимально рационально адаптируем комплектацию неспосредственно под ваш проект, без ущерба качеству. Доходчиво обьясним, что можно убрать, сократить или заменить.

Strateg Group

Strateg Group - это пространство для креативных и целеустремленных профессионалов. Мы оказываем поддержку в развитии самых полезных и амбициозных идей: от инновационных технических решений до проектов в сфере искусства.

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