О застройщике

Идея создания и развития бизнеса по управлению жилой и коммерческой недвижимостью, сочетаемая с творческим потенциалом зародилась у будущих учредителей ОДО «МакроИнжиниринг» в конце 90-х годов ХХ столетия. Обладая соответствующей высшей профессиональной подготовкой, в последующие десять лет они реализовывали инженерные проекты различного уровня сложности, постепенно двигаясь к воплощению своих идей.

Старт был взят, когда автомобильный холдинг «Атлант-М» в 2000 г. создал свое инженерное подразделение – ИП «Атлант-М Строй», специализирующееся на комплексе услуг по проектированию и строительству автоцентров, СТО, автомоек и АЗС. В данном подразделении будущие учредители ОДО «МакроИнжиниринг» заняли руководящие позиции, пройдя путь от производителей работ до топ-менеджеров.

Сегодня ОДО «МакроИнжиниринг» - компания, нацеленная на удовлетворение потребностей своих Клиентов в приобретении качественной и надёжной недвижимости по оптимальным ценам, открытая к предложениям о сотрудничестве и инвестициях, с действующей гибкой системой скидок и рассрочек. Мы необременены непогашенными в срок дебиторскими и кредиторскими задолженностями, неисполненными налоговыми или иными обязательствами перед бюджетом, а также неликвидными активами.