Агентство недвижимости "НьюЛайф"
Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, д. 2-9, оф. 21
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2022
Языки общения
Русский
Описание
Агентство недвижимости «НьюЛайф»
Коллектив нашего агентства собран исключительно из любящих своё дело людей, опытных специалистов и талантливых молодых личностей, способных решать задачи любой сложности и помогать заказчикам на всех этапах достижения цели. Индивидуальный подход к каждому клиенту, реальная оценка возможностей, здравомыслие и расстановка приоритетов - именно те козыри, которые позволяют всем нашим специалистам быть успешными и востребованными на рынке недвижимости Беларуси. Обратившись в наше агентство, Вы однозначно сможете найти своего специалиста и исполнить задуманное без стресса, с минимальными временными затратами и с максимальной для себя выгодой.
Услуги
Услуги
- Комплексные услуги по покупке-продаже недвижимости;
- Сопровождение и помощь на отдельных этапах осуществления сделок;
- Помощь в подготовке (оформлении) правоустанавливающих и технических документов на объекты недвижимости;
- Услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров залога, снятию иных обременений и запретов;
- Аренда коммерческой недвижимости;
- Бесплатные консультации и оценка недвижимости, а также простое человеческое общение, разговоры по душам, банальная психологическая помощь, житейские советы и подсказки.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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