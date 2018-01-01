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Агентство недвижимости "НьюЛайф"

Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, д. 2-9, оф. 21
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Агентство недвижимости "НьюЛайф"
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
Русский
Описание

Агентство недвижимости «НьюЛайф»

Коллектив нашего агентства собран исключительно из любящих своё дело людей, опытных специалистов и талантливых молодых личностей, способных решать задачи любой сложности и помогать заказчикам на всех этапах достижения цели. Индивидуальный подход к каждому клиенту, реальная оценка возможностей, здравомыслие и расстановка приоритетов - именно те козыри, которые позволяют всем нашим специалистам быть успешными и востребованными на рынке недвижимости Беларуси. Обратившись в наше агентство, Вы однозначно сможете найти своего специалиста и исполнить задуманное без стресса, с минимальными временными затратами и с максимальной для себя выгодой.

Услуги

Услуги

  • Комплексные услуги по покупке-продаже недвижимости;
  • Сопровождение и помощь на отдельных этапах осуществления сделок;
  • Помощь в подготовке (оформлении) правоустанавливающих и технических документов на объекты недвижимости;
  • Услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров залога, снятию иных обременений и запретов;
  • Аренда коммерческой недвижимости;
  • Бесплатные консультации и оценка недвижимости, а также простое человеческое общение, разговоры по душам, банальная психологическая помощь, житейские советы и подсказки.
Квартиры
Смотреть все 49 объектов
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/15
Квартира без отделки, со свободной планировкой, легко может превратиться в 2-комнатную или 3…
€ 71,099
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 6/9
Продается 3-комнатная квартира в Ленинском районе с развитой инфраструктурой. Квартира распо…
€ 65,623
Квартира со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Минск, Беларусь
Квартира со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Минск
Площадь 53 м²
Этаж 2/5
Продаётся 1 комната в  двухкомнатной квартире. Возле дома автобусная остановка.  1…
€ 18,254
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
Описание 2-комнатная квартира с ремонтом в тихом зеленом районе рядом с метро! Станция МЕТРО…
€ 47,460
Дома
Смотреть все 14 объектов
Дом с баней в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом с баней
Усяжский сельский Совет
Продаётся дом в тихом и живописном месте. Земельный участок 20 соток в частной собственности…
€ 22,726
Дом с мебелью, с гаражом, с садом в Ждановичи, Беларусь
Дом с мебелью, с гаражом, с садом
Ждановичи
Площадь 33 м²
Продаётся жилой дом с участком рядом с лесом в аг. Ждановичи, ул. Звездная. 2007 года постро…
€ 62,976
Дом с мебелью, с гаражом, с садом в Полочанский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с гаражом, с садом
Полочанский сельский Совет
Площадь 90 м²
Дом 89,6 кв.м. расположен в а.г. Яхимовщина, Молодечненского района. 14 км. от Молодечно, 85…
€ 47,460
Дом с мебелью, с садом, с баней в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с садом, с баней
Руденский сельский Совет
Площадь 102 м²
Продаётся отличный дом в д. Руденск-2 на ул. Придорожной. Дом …
€ 45,544
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 12 объектов
Коммерческая с видеонаблюдением, с охраной, с подъездными путями в Минск, Беларусь
Коммерческая с видеонаблюдением, с охраной, с подъездными путями
Минск
Площадь 14 м²
Количество этажей 12
Продаётся машино-место в подземном паркинге, в элитном доме. Пр-т Победителей 125. Продажа з…
€ 5,933
Офис 8 комнат с парковкой, с мебелью, с видеонаблюдением в Дзержинск, Беларусь
Офис 8 комнат с парковкой, с мебелью, с видеонаблюдением
Дзержинск
Комнаты 8
Площадь 875 м²
Этаж 1/1
Продаётся отдельное здание (помещение) в г. Дзержинске Минской области, ул. Строителей, 2. Б…
€ 168,850
Производство с парковкой, с охраной, с подъездными путями в Смиловичи, Беларусь
Производство с парковкой, с охраной, с подъездными путями
Смиловичи
Площадь 556 м²
Этаж 1/1
Продаётся отапливаемое производственное помещение  в г.п. Смиловичи, Червенского р…
€ 95,834
Коммерческая 10 комнат с мебелью, с интернетом, с отдельным входом в Мирский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 10 комнат с мебелью, с интернетом, с отдельным входом
Мирский сельский Совет
Комнаты 10
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
Продаётся Агроусадьба, в которой слились воедино комфорт, стилевое единство и современные те…
€ 173,413
Земельные участки
Смотреть все 3 объекта
Земельные участки с мебелью, с бассейном, с беседкой в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки с мебелью, с бассейном, с беседкой
Усяжский сельский Совет
Площадь 18 м²
Продается дача в 30 км от Минска, Московское направление. Участок идеальной формы 32м * 25м …
€ 7,575
Земельные участки с мебелью, с гаражом, с садом в Ждановичи, Беларусь
Земельные участки с мебелью, с гаражом, с садом
Ждановичи
Площадь 33 м²
Продаётся жилой дом с участком рядом с лесом в аг. Ждановичи, ул. Звездная. 2007 года постро…
€ 62,976
Земельные участки в Орешники, Беларусь
Земельные участки
Орешники
Площадь 220 м²
Участок с фундаментом  рядом с лесом. д. Орешники, Заболотский с/с, Смолевичский р-н; …
€ 30,119
Наши агенты в Беларуси
Игорь Зеленевский
Игорь Зеленевский
4 объекта
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2013 год — стал годом основания ООО " Агентство недвижимости "ЦЕНТРАЛЬНОЕ". Покупка или продажа недвижимости - важное событие в жизни. Подобрать необходимый объект, который будет подходить под все важные параметры, или найти надёжного покупателя, учитывая увеличение количества предложений на рынке недвижимости, может быть нелегкой задачей. Каждый продавец стремится реализовать свой объект по максимальной цене. С другой стороны, находятся покупатели, которым важна максимально низкая стоимость. Немаловажным фактором является "юридическая чистота" сделки. Выход - обратиться в надежное агентство недвижимости, которое возьмет на себя проведение всех необходимых операций. Агентство недвижимости "Центральное" станет для вас надежным помощником в решении жилищного вопроса. В нашем распоряжении находится большая база объявлений о продаже или покупке объектов недвижимости, в которой Вы обязательно найдете подходящий вариант. К Вашим услугам квалифицированные специалисты нашего агентства. Сотрудники компании будут сопровождать Вас на всех этапах, что гарантирует Вам спокойствие при проведении сделки.
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Сотрудники агентства недвижимости «Эксперт» имеют многолетний профессиональный опыт проведения самых сложных сделок с недвижимостью. Мы гарантируем законность каждой проведенной с нашей помощью сделки и страхуем свою ответственность по договору на оказание риэлтерских услуг на сумму 245 000 деноминированных рублей.

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