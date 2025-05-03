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ООО "Стройтур"

Беларусь, Валерьяново
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2004
На платформе
На платформе
7 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Услуги

ООО "Стройтур" предлагает:

-аренда офисных и складских помещений

-аренда автобусов с водителем

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:23
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 20:00
Вторник
09:00 - 20:00
Среда
09:00 - 20:00
Четверг
09:00 - 20:00
Пятница
09:00 - 20:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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