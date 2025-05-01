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Жильё в Минском районе, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
208
Боровлянский сельский Совет
161
Ждановичский сельский Совет
139
Папернянский сельский Совет
89
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1 050 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Современный дом в Раубичах с четырьмя спальнями, тремя гардеробными, двумя санузлами ,камино…
$499,000
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Вилла 5 комнат в Крупица, Беларусь
Вилла 5 комнат
Крупица, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Дом расположен на возвышенности, которая на картах отмечается как биосферный заповедник. Зде…
$325,083
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Квартира 2 комнаты в Городище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Городище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира в посёлке Городище ❤️Продается двухкомнатная квартира в посёлке Городищ…
$41,500
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Дом в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается готовая для проживания 2-комнатная квартира в блокированном доме: Михановичский с/…
$52,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Домик в уютном месте, 21 км от МКАД! ❤️ Дачный домик, готовый для проживания, в небольшом ую…
$11,500
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Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 91 м²
Этаж 8/20
Продаётся стильная трёхкомнатная квартира — ваш новый идеальный дом! ❤️ Ищете просторное и у…
$159,900
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается дачный дом в Зеленом, в СТ «Отдых» Ждановичского сс. Участок ровный, ухоженный, 7 …
$49,900
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Дом в Городище, Беларусь
Дом
Городище, Беларусь
Площадь 275 м²
Продается дом (пригоден для круглогодичного проживания) в Городище, в 13 км от МКАД Участок …
$221,000
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 690 м²
Комфортный 4-х этажный загородный дом с собственным лифтом, расположен в экологически чистом…
$1,10 млн
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Квартира 2 комнаты в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Продается готовая для проживания 2-комнатная квартира с новым ремонтом в блокированном доме:…
$52,000
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Квартира 2 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 8/10
Просторная 2-комнатная с ремонтом рядом с сосновым лесом! ❤️Уютная квартира с отличным ремон…
$89,500
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Загородный комфорт всего в 25 км от МКАД  ❤️ Уютная дача с ухоженным участком и баней в садо…
$27,900
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Квартира 3 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 4/5
Продается большая 3-комнатная квартира в Заславле Квартира в обычном советском состоянии без…
$92,000
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
Скандинавский комфорт в сердце “Зелёной Гавани”  ❤️ Просторная четырёхкомнатная квартира с т…
$165,000
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Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Коттеджный участок с домом в 12 км от Минска ❤️ Продаётся отличный, спланированный, ровный у…
$49,900
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Квартира 2 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 23/23
Продается евродвушка  в экологически чистом районе Новая Боровая по ул. Камова д.1 Светлая, …
$97,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается готовая дача рядом с Минском. Садовый дом ухожен, новая ондулиновая крыша, недавн…
$16,600
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Дом в Аксаковщина, Беларусь
Дом
Аксаковщина, Беларусь
Площадь 60 м²
Два дома по цене одного в сосновом лесу в 24 км от МКАД ❤️Идеальный вариант для тех, кто ище…
$47,000
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 2/6
Трехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$96,377
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 224 м²
Продаются два комфортных дома на участке 19 соток с уникальным ландшафтным дизайном, хамамом…
$529,900
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Квартира 2 комнаты в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/10
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Представьте…   Вы просыпаетесь утром в своей новой кварт…
$78,900
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
Великолепная евротрёхкомнатная квартира с отличным видом на две стороны. Квартира в доме кл…
$128,900
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Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 238 м²
Продается эксклюзивный коттедж в экологически чистом районе вблизи лесных массивов свеликоле…
$283,000
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
Трехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$117,033
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Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/6
Двухкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$69,006
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
В 10 минутах езды от Минска ,рядом с Колодищами, в хорошем месте с налаженном транспортном с…
$32,000
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Дом в Серафимово, Беларусь
Дом
Серафимово, Беларусь
Площадь 291 м²
Дом с участком под Минском: д. Серафимово, 13 км от МКАД. Почему стоит купить именно этот до…
$65,000
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Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 197 м²
Современный дом хорошего качества из керамзитобетонных блоков в  деревне Масловичи - Великол…
$195,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 137 м²
**Продается дачный дом в поселке Верас-1, 20 км от Минской МКАД! ** Предлагаем вашему вниман…
$45,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 215 м²
Продается шикарный коттедж с участком в а.г. Ратомка, ул. Вилейская (6  км от МКАД).    Высо…
$360,000
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Параметры недвижимости в Минском районе, Беларусь

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