7 этажей

Беларусь, Минск
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2014
На платформе
8 лет 2 месяца
Языки общения
Русский
Веб-сайт
an7.by/
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

Агентство «7 этажей» специализируется на продаже и покупке на первичном и вторичном рынках жилья, коммерческой и загородной недвижимости, а также предоставляет услуги по оценке и аналитике. Высококвалифицированные специалисты агентства осуществляют сопровождение сделок с недвижимостью на всех их этапах.

Со дня основания агентство «7 этажей» характеризует динамичное развитие. Прозрачность отношений с клиентами, включая индивидуальный подход и честное ценообразование — основа доверия клиентов и партнеров.

Активное сотрудничество с крупными банками и строительными компаниями позволяет агентству недвижимости «7 этажей» учитывать и продвигать интересы своих клиентов, выбирать оптимальные пути решения задач, обеспечивать юридическую защиту и сопровождение сделок.

Постоянная работа по расширению видов услуг, опыт и применение новых технологий делают компанию открытым, успешным и уверенным игроком рынка недвижимости.

Оперативное решение задач любой сложности возможно благодаря тесному взаимодействию всех сотрудников агентства.

В 2018 году агенство недвижимости «7 этажей» стало победителем в Конкурсе профессионального мастерства в сфере недвижимости «Вышыня поспеху».

Услуги
  • Покупка и продажа квартир на вторичном рынке Минска;
  • Покупка и продажа квартир в новостройках;
  • Обмен недвижимости;
  • Покупка и продажа загородной недвижимости;
  • Сделки с коммерческой недвижимостью;
  • Оценка недвижимости.
Квартиры
Смотреть все 159 объектов
Квартира в Минск, Беларусь
Площадь 51 м²
Предлагаем вам 2-х комнатную квартиру по ул. Алтайская, д. 78/3. Квартира расположена на ко…
$90,970
Квартира в Минск, Беларусь
Площадь 58 м²
Квартира со стильным дизайнерским ремонтом. Уютный интерьер квартиры выполнен в современном…
$119,000
Квартира в Мозырь, Беларусь
Площадь 50 м²
Продаётся уютная двухкомнатная квартира площадью 52 кв.м в г. Мозырь, Гомельской области на …
$33,500
Квартира в Минск, Беларусь
Площадь 86 м²
В продаже уютная, светлая , просторная квартира с качественной отделкой , мебелью и тексти…
$230,000
Дома
Смотреть все 225 объектов
Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Ваша дача ждет вас в СТ Рамонак – всего 24 км от МКАД по Московскому направлению! Мечтаете …
$11,500
Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 530 м²
Продается многофункциональный просторный коттедж с террасами! 3 км. от МКАД! Гродненское нап…
$725,000
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Дом в СТ Чаборок-3, Гродненское направление, 28 км. от МКАД, 5 км. от аг. Петришки! Дача с …
$23,100
Дом в Лоша, Беларусь
Площадь 222 м²
СРОЧНО!!! ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ!!! ПРЕДЛАГАЕТСЯ СТИЛЬНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ОС…
$235,000
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 94 объекта
Склад 1 821 м² в Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 821 м²
Выгодная локация для вашего бизнеса! Д. Красное, Молодечненский р-н, 42 км от МКАД. Съезд с…
$340,000
Коммерческое помещение 61 м² в Минск, Беларусь
Площадь 61 м²
Эксклюзивное предложение - торговый павильон общей площадью 61м2 в самом центре города Минск…
$198,000
Офис 1 580 м² в Витебск, Беларусь
Площадь 1 580 м²
Продается медицинский комплекс. Комплекс состоит: 6-ти корпусов общей площадью - 1579,5 к…
$250,000
Коммерческое помещение 330 м² в Вилейка, Беларусь
Площадь 330 м²
Продаётся административно-хозяйственное здание 329,6 м2. Г. Вилейка, ул. Красноармейская, …
$45,000
Земельные участки
Смотреть все 33 объекта
Участок земли в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Всего 20 минут от МКАД в Мядельском направлении и вы на своем уютном участке! Участок (угло…
$6,000
Участок земли в Туринский сельский Совет, Беларусь
Продается участок! 47 км от Минска, Гомельское направление. Адрес: Минская обл., Пуховичск…
$7,000
Участок земли в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Благоустроенное садовое товарищество «Колосок»! Участок 5.86 соток в СТ "Колосок" (27 км от …
$11,950
Участок земли в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Участок 7,09 соток, Логойский р-н Беларучский С/С СТ "Вяча-91" в живописном месте 19 км Минс…
$18,800
Наши агенты в Беларуси
7 этажей
529 объектов
agent@an7.by
Агент Реалт
