Туристический комплекс VOLOSO

Продается перспективный туристический комплекс на берегу озера Волосо.
Озеро Волосо – чистейшее озеро, жемчужина водной системы Национального парка «Браславские озера» (Беларусь).
Озеро расположено в 11 км северо-восточнее города Браслав и относится к бассейну реки Друйка. Площадь водного зеркала составляет 4,21 км2, а максимальная глубина – 29,3 м. Воды озера чистые и прозрачные во все время года.
Также озеро известно, как место обитания реликтовых ракообразных, которые сохранились в этом водоеме после завершения последнего ледникового периода. Здесь также встречаются некоторые редкие виды рыбы, включая угря и сига.
Озеро Волосо со всех сторон окружено лесом, что придает ему живописный вид.
Это редкое предложение для инвесторов в туристическую отрасль!
Туристический комплекс включает:
Строения туристического комплекса в настоящее время находятся в разной степени готовности: ресторан готов на 25%, баня на 50% и коттеджи готовы на 70%.
Перспективы местоположения туристического комплекса:
Комплекс «Волосо» находится в нескольких десятках метров от береговой линии озера. В соседстве - только прекрасные луга, поля и лес. До дороги в Браслав - около километра.
Комплекс имеет очень выгодное расположение, так как будет включен в популярную туристическую зону с большим потенциалом в границах трех стран – Литвы, Латвии и Беларуси.
Развитие туристической инфраструктуры Беларуси способствует росту интереса туристов к Браславскому региону в первую очередь за счет здравниц, спектра новых агроусадеб для частного отдыха и известного музыкального фестиваля Viva Braslav.
В перспективе ведется работа о создании европейских программ развития туристической отрасли Литвы, Латвии и Беларуси в данной территории.
Комплекс «Волосо» прекрасно подойдет для ведения и дальнейшего развития туристического бизнеса в этом популярном регионе.
Дополнительно:
Собственником разработан концепт строительства грязелечебницы, разработаны визуалы дизайна экстерьера и интерьера.
Вокруг территории комплекса находятся земли дружественного крестьянско-фермерского хозяйства на площади в 56га. Владельцы хозяйства поддерживают перспективы развития туристической направленности территории и готовы присоединиться к проекту.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=DBOfkXstnmM
Мы рады будем ответить на все ваши вопросы по условиям продажи и желаемой стоимости сделки.