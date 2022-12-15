  1. Realting.com
Туристический комплекс VOLOSO

Опсовский сельский Совет, Беларусь
от
$1,10 млн
24.10.2025
$1,10 млн
12.09.2024
$1,39 млн
02.09.2024
$1,10 млн
19.08.2024
$1,39 млн
27.05.2024
$1,74 млн
20.05.2024
$1,98 млн
12.08.2022
$2,44 млн
;
5 1
ID: 469
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Беларусь
  • Область / штат
    Витебская область
  • Район
    Браславский район
  • Город
    Опсовский сельский Совет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Премиум-класс
  Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Продается перспективный туристический комплекс на берегу озера Волосо.

Озеро Волосо – чистейшее озеро, жемчужина водной системы Национального парка «Браславские озера» (Беларусь).

Озеро расположено в 11 км северо-восточнее города Браслав и относится к бассейну реки Друйка. Площадь водного зеркала составляет 4,21 км2, а максимальная глубина – 29,3 м. Воды озера чистые и прозрачные во все время года.

Также озеро известно, как место обитания реликтовых ракообразных, которые сохранились в этом водоеме после завершения последнего ледникового периода. Здесь также встречаются некоторые редкие виды рыбы, включая угря и сига.

Озеро Волосо со всех сторон окружено лесом, что придает ему живописный вид.

Это редкое предложение для инвесторов в туристическую отрасль!

Туристический комплекс включает:

  • 5 двухэтажных коттеджей каждый площадью 180м/кв
  • банный комплекс площадью 160м/кв
  • ресторан 300м/кв
  • пункт охраны 15 м/кв
  • земельный участок площадью 1га

Строения туристического комплекса в настоящее время находятся в разной степени готовности: ресторан готов на 25%, баня на 50% и коттеджи готовы на 70%.

Перспективы местоположения туристического комплекса:

Комплекс «Волосо» находится в нескольких десятках метров от береговой линии озера. В соседстве - только прекрасные луга, поля и лес. До дороги в Браслав - около километра.

Комплекс имеет очень выгодное расположение, так как будет включен в популярную туристическую зону с большим потенциалом в границах трех стран – Литвы, Латвии и Беларуси.

Развитие туристической инфраструктуры Беларуси способствует росту интереса туристов к Браславскому региону в первую очередь за счет здравниц, спектра новых агроусадеб для частного отдыха и известного музыкального фестиваля Viva Braslav.

В перспективе ведется работа о создании европейских программ развития туристической отрасли Литвы, Латвии и Беларуси в данной территории.

Комплекс «Волосо» прекрасно подойдет для ведения и дальнейшего развития туристического бизнеса в этом популярном регионе.

Дополнительно:

Собственником разработан концепт строительства грязелечебницы, разработаны визуалы дизайна экстерьера и интерьера.

Вокруг территории комплекса находятся земли дружественного крестьянско-фермерского хозяйства на площади в 56га. Владельцы хозяйства поддерживают перспективы развития туристической направленности территории и готовы присоединиться к проекту.
 

Видео:  https://www.youtube.com/watch?v=DBOfkXstnmM

Мы рады будем ответить на все ваши вопросы по условиям продажи и желаемой стоимости сделки.
 

Опсовский сельский Совет, Беларусь

15.12.2022
«Инвестировать нельзя откладывать». Владелец уникального туристического комплекса «Волосо» о перспективах экотуризма в Беларуси
