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Жильё в Смолевичском районе, Беларусь

Озерицко-Слободской сельский Совет
66
Смолевичи
61
Заболотский сельский Совет
47
Усяжский сельский Совет
47
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328 объектов найдено
Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дача рядом с Минском (СТ Энергетик 1989) 20 км от МКАД  Деревянный дом 1996 года п…
$20,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Количество этажей 1
Вода сезонная, электричество 220, дороги чистят, автолавка ездит, рядом Великий камень с бан…
$9,500
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Квартира 2 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
Продается отличная 2- комнатная квартира с евро-ремонтом в городе-спутнике Смолевичи ул. Жод…
$67,500
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Дом 2 комнаты в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
В живописной деревне Шпаковщина, в окружении природы и всего в 35 километрах от МКАД, предла…
$50,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 167 м²
Продается уютный дом в прекрасном месте в д. Дехань. О вашем будущем доме: - Участок составл…
$99,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается участок с деревенским домом в д.Юзефово, 39 км от МКАД по Логойскому направлению. …
$19,900
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продаётся уютная дача в СТ "Алеся", Могилёвское направление, 21 км от МКАД. Общая площадь до…
$60,000
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
$170,500
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаже представлен ультрасовременный двухэтажный дом с участком в живописной местности 37 к…
$77,900
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 30 м²
Дом в г. Смолевичи. ❤️ Отличное место для Вашего дома! Тишина и покой и чистый воздух вокруг…
$38,900
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продается уютный и просторный дом в живописной деревне Домашаны, расположенной всего в 20 ки…
$47,000
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
·  Площадь дома : 114.9/104.6/10.3. ·  Дом состоит из 4 жилых комнат и кухни с верандой. ·  …
$13,500
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Вашему вниманию предлагается настоящая жемчужина загородной недвижимости - великолепный двух…
$59,500
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
В СТ ведется видеонаблюдение. Ровный, ухоженный участок 5,63 соток в частной собственности+ …
$9,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 146 м²
Современный одноэтажный дом без отделки для круглогодичного проживания 2024 г. п. в Смолевич…
$76,000
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Дом в Курганье, Беларусь
Дом
Курганье, Беларусь
Площадь 133 м²
Продается дом в д. Курганье Смолевичского района. Дом расположен на ровном участке размером …
$35,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Надежный теплый дачный дом в живописном месте ❤️ Уютный дом, окруженный живописной природой …
$9,990
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 68 м²
Жилой уютный дом в городе-спутнике Смолевичи, Минская обл, Московское направление, 35 км от …
$59,900
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Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 320 м²
Современный, стильный дом в ближайшем пригороде Минска в шаговой доступности от Петровичског…
$165,000
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Комната в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Комната
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 486 м²
Количество этажей 3
Продается престижное здание площадью 486 м2 придорожного сервиса "Гостинично-ресторанный ком…
$399,000
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 64 м²
Дом, в котором хочется жить: современная загородная недвижимость! ❤️ Представляем Вам настоя…
$59,000
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
$166,540
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Дача в живописном сосновом лесу - идеальное место для отдыха! ❤️ Предлагаем вашему вниманию …
$21,000
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Квартира 3 комнаты в Слобода, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слобода, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 3/4
Продается просторная 3-комнатная квартира в аг. Слобода, Смолевичское направление. Квартира …
$84,000
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Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается коттедж с гостевым домом возле Дубровского водохранилища. Смолевичский р-н, Озериц…
$230,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продается отличная дача в СТ "Курган Славы" в 23 км от МКАД по Московскому направлению. 21.5…
$34,000
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Квартира 1 комната в Черницкий, Беларусь
Квартира 1 комната
Черницкий, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 2/2
Продается квартира Смолевичкий район, пос. Черницкий, ул. Центральная, 22. Квартира находитс…
$5,500
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся уютный дачный дом с участком 5 соток в  садовом товариществе «Родник Элитный»! Дом…
$16,500
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Типы недвижимости в Смолевичском районе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Смолевичском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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