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ЗАО "АЛЬТЕРНАТИВА Брест"

Беларусь, Брест
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
6 лет 2 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
a-brest.by/
Время работы
Закрыто сейчас
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Об агентстве

АЛЬТЕРНАТИВА Брест Планируете переезд? Мы готовы Вам помочь! В наше время найти действительно хорошее жилье, которое будет отвечать всем заявленным требованиям очень сложно. Зачастую из-за недостатка опыта в сфере недвижимости, можно упустить стоящие варианты жилья и довольствоваться оптимальными вариантами. Мы занимаемся организацией переездов в Брест из любого уголка Беларуси и стран ближнего зарубежья. Нами будет оказана соответствующая поддержка во всех вопросах, связанных с приобретением квартир, домов, дач и коммерческой недвижимости. В нашей компании клиентам будут показаны комфортабельные квартиры по доступным ценам, уютные дома в городе и за его чертой, а также современные офисные помещения. Обращаясь в наше агентство, Вам не придется ломать голову о том, как выбрать себе недвижимость, наши специалисты-практики с многолетним опытом работы быстро подберут оптимальный вариант. Достаточно обратиться в риэлтерское агентство "АЛЬТЕРНАТИВА Брест" и в скором времени Ваши желания будут исполнены. Ещё больше информации Вы можете узнать у нас на сайте www.a-brest.by. Мы работаем для Вашего комфорта!

Услуги

Наша структура Квартирный отдел – внушительная база данных квартир, бесплатные предпродажные консультации, оценка объектов, работа с клиентами и подбор вариантов на обмен. Земельный отдел – продажа и регистрация земельных участков, частных домов, коттеджей, садовых домиков и дач, подбор вариантов и консультации потенциальных клиентов. Отдел нежилого фонда – весь спектр услуг по купле-продаже, сдаче в аренду коммерческой недвижимости.

Квартиры
Смотреть все 771 объект
Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 4/9
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Карьерная, 2008 г.п., 4 / 9 панель, 86,0 / 80,6 / 46,3 /…
$109,678
Квартира 2 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мухавецкий сельский Совет
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/5
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Суворова, 2008 г.п., 1 / 5 кирпич, 71,0 / 67,6 / 33,9 / …
$93,977
Квартира 4 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Мухавецкий сельский Совет
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 7/10
4-комнатная квартира, г. Брест, ул. Рябиновая, 2014 г.п., 7 / 10 панель, 97,3 / 89,7 / 60,5 …
$115,531
Квартира 1 комната в Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
1-комнатная квартира, г. Брест, б-р Космонавтов, 1977 г.п., 2 / 5 кирпич, 30,8 / 30,8 / 13,9…
$52,746
Дома
Смотреть все 738 объектов
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет
Площадь 39 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1986 г.п. 1 этаж. Общ.- 39,4 кв.м. 2 комнаты. Стены: материа…
$18,750
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет
Площадь 30 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1997 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 30,0 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$31,086
Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники
Площадь 114 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 121,1 кв.м, общ.- 114,3 кв.м, жил.- 53,8 кв.м,…
$256,755
Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет
Площадь 40 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2015 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 40,2 кв.м, об…
$67,039
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 106 объектов
Магазин 14 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 14 м²
Мухавецкий сельский Совет
Площадь 14 м²
Этаж 1/1
Торговый павильон в собственность в микрорайоне Восток города Бреста общей площадью 14 кв.м.…
$6,382
НДС
Магазин 18 м² в Брест, Беларусь
Магазин 18 м²
Брест
Площадь 18 м²
Административно - торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 1…
$25,792
НДС
Производство 247 м² в Брест, Беларусь
Производство 247 м²
Брест
Площадь 247 м²
Этаж 1/1
Автосервис (назначение - здание специализированное для ремонта и технического обслуживания а…
$346,988
НДС
Офис 27 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 27 м²
Мухавецкий сельский Совет
Площадь 27 м²
Этаж 1/3
Административное помещенение в собственность в микрорайоне Ковалево (р - н ул. Ясеневой) гор…
$28,338
НДС
Земельные участки
Смотреть все 87 объектов
Участок земли в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Мухавецкий сельский Совет
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: водоснабжение - колонка, электричество - цен…
$18,716
Участок земли в Малорита, Беларусь
Участок земли
Малорита
Площадь 62 м²
Дом под снос в г.Малорите. 1993 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 61,5 кв.м, общ.- 61,5 кв.м, жил.- 25,…
$9,848
Участок земли в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Чернинский сельский Совет
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, взносы не …
$5,354
Участок земли в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Чернавчицкий сельский Совет
Земельный участок в Брестском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, взносы н…
$27,156
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