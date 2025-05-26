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  4. Квартира в новостройке энергосберегающий по бульвару Непокоренных 69

Квартира в новостройке энергосберегающий по бульвару Непокоренных 69

Могилёв, Беларусь
от
$13,733
;
3
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 3722
ID новостройки на Realting
In CRM: 8
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Беларусь
  • Область / штат
    Могилёвская область
  • Город
    Могилёв

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023

О комплексе

Свободные планировки, энергосберегающий дом, шаговая доступность магазинов, школ, детских садов.

Все для комфортной жизни!

 

Стоимость м2:

  • 1 км на первом этаже без отделки- 1.800 руб. за м2
  • 1 км на первом этаже со строительной отделкой- 2000 руб. за м2
  • 1 км на 2-10 этажах без отделки- 1.900 руб. за м2
  • 1 км на 2-10 этажах со строительной отделкой - 2.100 руб. за м2
  • 2-3 км на первом этаже без отделки- 1.750 руб. за м2
  • 2-3 км на первом этаже со строительной отделкой- 1.950 руб. за м2
  • 2-3 км на 2-10 этажах без отделки- 1.850 руб. за м2
  • 2-3 км на 2-10 этажах со строительной отделкой - 2.050 руб. за м2

Планировки:

  • 1-км 25,45 м2
  • 2-км 68 и 69 м2
  • 3-км 89, 95,109 и 117м2

Местонахождение на карте

Могилёв, Беларусь

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Квартира в новостройке энергосберегающий по бульвару Непокоренных 69
Могилёв, Беларусь
от
$13,733
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
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Жилой комплекс Новостройка
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