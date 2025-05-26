Квартира в новостройке энергосберегающий по бульвару Непокоренных 69

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Объект расположен в центральной части г. Минска в Советском районе по пер. Горному, 8 и граничит с западной стороны с пер. Горный; с северной, южной, восточной сторон – с существующей жилой застройкой. Рельеф площадки с ярко выраженным уклоном в юго-западном, юго-восточных направлениях.
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О проекте
Жилой комплекс «Гулливер» представляет собой уникальное пространство для комфортной жизни, расположенное в самом сердце города. С севера участок ограничен ул. Притыцкого, с юга – ул. Дунина - Марцинкевича, с запада – территория ледового дворца, с востока – территория крытого …
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Застройщик
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
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