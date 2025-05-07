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Квартиры с видом на горы в Албании

Тирана
53
Саранда
29
Orikum
54
Влёра
302
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34 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 9
🔑🏡 1+1 ПРОДАЖА В АЛБАНО и РОМИНЕ, ВЛОРА.🏷 Стоимость: 125 000 евро/тоталь📐 Площадь: 84 м2 Tot…
$141,058
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DES Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
2+1 КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В РЕЗИДЕНЦИИ «ЭМЕРА», ВЛОРА Резиденция «Эмера» расположена в южно…
$312,398
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 2/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$248,370
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Пентхаус 2 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 8/8
Продаётся роскошный пентхаус с видом на море в резиденции «Либурна», Голем. Площадь кварт…
$206,053
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Century 21 Eon
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1
🌊🏡 2+1 Договор купли-продажи в RRAPI, VLORA.🔑 Квартира недавно вложена, с современными работ…
$179,712
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DES Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/8
🏡 Апартаменты 1+1 рядом с морем на Шкэмби э Кавайес 📍 Апартаменты расположены в районе Шкэм…
$80,153
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Century 21 Eon
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$73,717
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 9/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$212,078
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$225,688
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Большая элитная квартира в Дурресе В квартире выполнен дорогой ремонт, имеется итальянска…
$370,640
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Квартира 1 комната в Drimadhe, Албания
Квартира 1 комната
Drimadhe, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
Drimadhes, apartment for sale with sea view Unit with balcony, 55 meters 2, 132 thousand…
$145,093
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Квартира 2 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
НА ПРОДАЖУ КВАРТИРА 2+1 С ВИДОМ НА МОРЕ В КУРОРТЕ "IONIAN BAY", В САРАНДЕ ✅ Цена: 2700 ев…
$231,028
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 1 комната в Palase, Албания
Квартира 1 комната
Palase, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
КВАРТИРА 1+1 В ДЕРЕВНЕ ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ Расположенный на белом побережье Паласы, Green Coast…
$377,235
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 9/9
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Кендера Влёры в этой потрясающей квартире в …
$266,516
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 9/9
Насладитесь лучшей жизнью Влёры в этом потрясающем рядном доме с 2 спальнями, идеально распо…
$266,516
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 4/5
Квартира с потрясающим видом на море на продажу во Влёре Эти потрясающие апартаменты расп…
$342,192
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Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 254 м²
Этаж 3
ВИЛЛА 2+1 В ДЕРЕВНЕ ЗЕЛЕНОГО БЕРЕГА Расположенный на белом побережье Паласы, Green Coast …
$631,044
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 1
Продается квартира 2+1 с видом на море в "WHITE HILL RESIDENCE" в Куррила, Дуррес. Квартира …
Цена по запросу
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Century 21 Eon
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Квартира 6 комнат в Воскопоя, Албания
Квартира 6 комнат
Воскопоя, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$124,005
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Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
КВАРТИРА 1+1 В РЕЗИДЕНЦИИ «LION 2» В ТИРАНЕ ✅ Цена: 2000 евро/м2 (152 980 евро) ✅ Местоп…
$159,302
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 7/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$174,880
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Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7
The apartment is located on Kavaje street, near the Church. It is organized by a living roo…
$271,935
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Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 9/9
🌆🏡 Для продажи 2+1+2 PENTHOUSE NEAR "HALIM XHELO" Школа, ВЛОРА💶 Цена: 187 000 евро/тотал📐 Пл…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 2+1 С ВИДОМ НА МОРЕ В КУРОРТЕ "IONIAN BAY", В САРАНДЕ ✅ Цена: 2700 евр…
$329,096
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
КВАРТИРА 2+1 В РЕЗИДЕНЦИИ LION 2 В ТИРАНЕ ✅ Цена: 2000 евро/м2 (251 380 евро) ✅ Местопол…
$261,769
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Квартира 2 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/5
2+1+2 apartment for sale in Lake Land in Farke! Lakeland, located near Farkes Lake, is on…
$245,737
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Квартира 5 комнат в Химара, Албания
Квартира 5 комнат
Химара, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Этаж 2/2
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Южной Албании на этой потрясающей двухэтажно…
$1,09 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 15/20
Эта квартира 1+1 продается в Шкемби и Кавая, Дуррес. Она состоит из гостиной с кухней, спаль…
$140,728
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Century 21 Eon
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Квартира 2 комнаты в Metoq, Албания
Квартира 2 комнаты
Metoq, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3/6
❤️ Саранда, Албания. 🏠 На продажу: квартира 1+1, 81 м², 💵 125 000 евро, в 50 метрах от моря.…
$141,764
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 5 комнат в Metoq, Албания
Квартира 5 комнат
Metoq, Албания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/5
Sea Melody, потрясающие апартаменты на продажу в Саранде, Албания. Эти апартаменты площадью …
$227,945
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Saranda Elite's Realty Group
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