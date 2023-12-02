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Квартиры в Химара, Албания

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9 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Химара, Албания
Квартира 2 спальни
Химара, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 2/6
2+1 apartment for sale in Himare. It is located on the 2nd floor of a building with an eleva…
€140,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Dhermi, Албания
Квартира 3 спальни
Dhermi, Албания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 1/1
Super apartment for sale in Dhermi. One of the most preferred areas in the southern area, …
€550,000
в месяц
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Студия 1 спальня в Dhermi, Албания
Студия 1 спальня
Dhermi, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 4
Студия на продажу в Санторини Резиденс с площадью 22,48 на 0 этаже, рядом с зимним и летним …
€59,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Химара, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Химара, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
Drimadhes, apartment for sale with sea view Unit with balcony, 55 meters 2, 132 thousa…
€132,000
в месяц
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Квартира в Химара, Албания
Квартира
Химара, Албания
Площадь 37 м²
Этаж 3
Студии на продажу в Химаре, недалеко от моря. Студия имеет площадь 30,6 м2 и 37,8 м2 нового …
€45,900
в месяц
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Dhermi, Албания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Dhermi, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 2/5
2+1 apartment for sale in Santorini Residence with an area of 113 m2, located on the second …
€271,200
в месяц
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Квартира в Dhermi, Албания
Квартира
Dhermi, Албания
Площадь 117 м²
Этаж 2
Квартира 3 + 1 + 2 в Санторини Резиденс в Дерми! Курортный отель Drymades Village расположен…
€269,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Palase, Албания
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Palase, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 455 м²
Этаж 1
Мы продаем квартиру 2 + 1 + 2 в Green Coast Resort. Квартира расположена на первом этаже 2-э…
€345,000
в месяц
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Квартира 1 спальня в Dhermi, Албания
Квартира 1 спальня
Dhermi, Албания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1
Курортный отель Drymades Village расположен на пляже Дримадес. Он состоит из серии террасных…
€240,800
в месяц
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