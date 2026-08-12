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Квартиры около гольф-клуба в Албании

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/9
Квартира с видом на море и 2 спальнями продается в районе Лунгомаре, Влёра, Албания - Инвест…
$308,886
НДС
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Агентство
Albania Property Group
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