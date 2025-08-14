Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Cerrik
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Bashkia Cerrik, Албания

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Gostime, Албания
Квартира 2 комнаты
Gostime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/5
Квартира расположена на 3-м этаже 5-этажного здания в Големе, общая площадь квартиры составл…
$94,368
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Bashkia Cerrik, Албания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти