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Квартиры в Bashkia Kavaje, Албания

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1 100 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$67,511
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$61,718
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$67,511
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LDV InvestLDV Invest
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$58,927
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$63,446
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$56,650
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$63,612
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$62,610
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$58,544
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$64,894
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$46,567
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$59,045
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$63,612
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Гольеме — всего 300 м от моря 📍 Локация Комплекс расположен в курортн…
$52,137
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$54,254
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Квартира 1 комната в Golem, Албания
Квартира 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 13
Rezidenca Tiktaalik - Premium Seaside Residential Project, Керрет, ДурресСтарт строительства…
$87,682
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Квартира 3 комнаты в Golem, Албания
Квартира 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2/6
🏡 Резиденция Vizion в Golem — твой надёжный шаг к жизни у моря Строительство уже началось, …
$106,499
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 6
🏡 Резиденция Vizion в Golem — твой надёжный шаг к жизни у моря Строительство уже началось, …
$71,905
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Студия для продажи в Мали и Робит, Дуррес!Продается: студия, расположенная всего в 30 метрах…
$87,185
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 6
🏡 Резиденция Vizion в Golem — твой надёжный шаг к жизни у моря Строительство уже началось, …
$84,444
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 6
🏡 Резиденция Vizion в Golem — твой надёжный шаг к жизни у моря Строительство уже началось, …
$77,218
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/8
Квартира расположена в районе Шкемби и Кавахас, на 2-м этаже нового, ухоженного здания, расп…
$163,688
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Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 5/6
🏝 Blue Horizon — твой личный уголок у моря! Мечтаешь о жизни у моря, где утро начинается …
$95,431
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Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 5/6
🏝 Blue Horizon — твой личный уголок у моря! Мечтаешь о жизни у моря, где утро начинается …
$87,478
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Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/6
🏝 Blue Horizon — твой личный уголок у моря! Мечтаешь о жизни у моря, где утро начинается …
$95,431
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Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/6
Замечательная квартира 1+1 на втором этаже в Големе, Дуррес, на продажу, площадью 64 м2.• Чи…
$103,556
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Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/6
Замечательная квартира 1+1 на втором этаже в Големе, Дуррес, на продажу, площадью 64 м2.• Чи…
$103,556
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Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/6
Квартира имеет типологию 1+1, организованную в прихожей, которая позволяет разделить на 1 сп…
$84,381
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Студия в Дуррес, Албания
Студия
Дуррес, Албания
Площадь 56 м²
Этаж 15/25
Студия с видом на море на первой линии в районе Шкемби и Кавахес!На продажу предлагается све…
$77,848
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Квартира 1 комната в Golem, Албания
Квартира 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Продается квартира 1+1 в районе Мали и Робит, ГолемИнформация о собственности:• 1-й этаж• Чи…
$111,593
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Future Home Invest
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Параметры недвижимости в Bashkia Kavaje, Албания

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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