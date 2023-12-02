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Квартиры в Кавая, Албания

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Qerret, Албания
Квартира 1 спальня
Qerret, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2
We offer studio apartments for sale in Qerret near the Brilliant Hotel. The studio has a to…
€53,500
в месяц
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Квартира 2 спальни в Qerret, Албания
Квартира 2 спальни
Qerret, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 2
We offer a 2+1 apartment for sale in Qerret near the Brilliant Hotel. The apartment has a t…
€121,550
в месяц
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Параметры недвижимости в Кавая, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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