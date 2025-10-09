Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартира 3 комнаты в Linze, Албания
Квартира 3 комнаты
Linze, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 8/8
1+1 typology apartment for sale in Shkoza at Forest Rezidence, a complex on the outskirts of…
$87,353
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 7/7
Apartment 2+1+2 in Fresk, Muhamet Deliu Street. The apartment is located on the 7th floor of…
$157,236
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/7
At the entrance of the Fresku area, we are selling a 2+1 apartment!
$170,047
Квартира 1 спальня в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 6
1+1 apartment in the Fresk area. Total area 85.62 m2 of which 74.8 m2 are net. Currently, th…
$74,623
