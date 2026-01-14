Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Шкодер
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Шкодере, Албания

Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Община Шкодер, Албания
Квартира 1 комната
Община Шкодер, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 9/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$187,785
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Квартира 3 комнаты в Община Шкодер, Албания
Квартира 3 комнаты
Община Шкодер, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 4/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$265,931
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Квартира 3 комнаты в Община Шкодер, Албания
Квартира 3 комнаты
Община Шкодер, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 5/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$215,194
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
AtlantaAtlanta
Квартира 2 комнаты в Община Шкодер, Албания
Квартира 2 комнаты
Община Шкодер, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 1/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$293,924
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Шкодере, Албания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти