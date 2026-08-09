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Квартиры в Северной Албании, Албания

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1 050 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/8
Квартира расположена в районе Шкемби и Кавахас, на 2-м этаже нового, ухоженного здания, расп…
$163,688
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Century 21 Eon
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/8
Продается квартира в районе пляжа Rrota e Kuqe, Дуррес, подходит для небольших семей и отде…
$144,487
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Century 21 Eon
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Студия в Дуррес, Албания
Студия
Дуррес, Албания
Площадь 56 м²
Этаж 15/25
Студия с видом на море на первой линии в районе Шкемби и Кавахес!На продажу предлагается све…
$77,848
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Century 21 Eon
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 3/3
Премиальная квартира с Верандой. Бирюзовый залив Марина Лалзи!Найдите новую жизнь на берегу …
$317,831
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Investment Realty Group
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Пентхаус 1 комната в Дуррес, Албания
Пентхаус 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 9/9
🏡 Для продажи - СПАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕНТУЗ - Бывший политический дистрикт, ДюрреРасположенный в од…
$213,880
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REMIX REAL ESTATE
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/9
$80,539
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Lux Albania Home
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Ja versioni në anglisht, i përshtatur për një njoftim profesional:🏡 Для продажи - 2 + 1 Апар…
$196,538
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REMIX REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6/9
Квартира расположена на 6-м этаже нового здания в районе пляжа Илирия. Он имеет в общей слож…
$105,173
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AFS Real Estate Management
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
Квартира 1+1 для Продажа в Marina Turquoise!В одном из самых эксклюзивных прибрежных проекто…
$232,934
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Investment Realty Group
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4
Очень хорошая возможность для проживания или инвестиций в одном из самых востребованных приб…
$77,179
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Future Home Invest
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 2/2
Квартира-студия расположена на втором этаже без лифта в Вольге. Он имеет площадь 19,5 м2 и о…
$68,035
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AFS Real Estate Management
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 9
🏠 Для продажи - 1 + 1 Апартамент рядом с отелем VIVAS, DURRËS 🌊📍 Расположение: Te Vivas, Dur…
$86,708
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REMIX REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1
Квартира на 1-м этаже, рядом с холмом Оливия на площади Каваджа. Квартира обставлена удобным…
$74,954
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AFS Real Estate Management
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
🏡 Сдается в аренду великолепная квартира 2+1 в тихом и зеленом жилом комплексе! В доме с отл…
$750
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REMIX REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 4/8
Квартира расположена на 4 этаже здания с лифтом в районе Центра Дурреса возле Порт-стрит. Он…
$393,076
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AFS Real Estate Management
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/9
DESLA TOWER RESIDENCE 📍 Plazh, Дуррес 🏗 Сдача: 2029 год Оплата в рассрочку на 4 года …
$80,287
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Century 21 Eon
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/13
Квартира расположена на 2-м этаже над землей здания с лифтом в районе бывшего полицейского о…
$177,205
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AFS Real Estate Management
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 7
Квартира расположена на 7 этаже нового здания с лифтом и регулярным управлением. Он имеет 10…
$182,808
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AFS Real Estate Management
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Квартира 2 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 2 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на 5-м этаже 6-этажного здания, которое строится в резиденции «Западное…
$96,881
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AFS Real Estate Management
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 5
Продаётся квартира 1+1 общей площадью 75 м.кв., с балконом. Расположена на 5 этаже в районе …
$98,379
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2
Продаётся квартира 2+1 в центре города Дуррес возле автовокзала - прекрасное центральное рас…
$142,667
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3
Квартира расположена на третьем этаже здания лифта, расположенного в районе Каваджа Шемби, н…
$146,576
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AFS Real Estate Management
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 5/7
🏡 СУПЕР 1+1 АПАРТАМЕНТ ДЛЯ ПРОДАЖИ - ДУРРЕС БИЧ 🌊📍 Школа «Bajram Curri»Ищете готовую квартир…
$138,231
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REMIX REAL ESTATE
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
🏡 📍 📐 🛏️ 1.🛋️ 🌿 1 1🚿 1 чел.💰
$110,037
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REMIX REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 3
Apartment 1+1 with yard in Hamallaj for sale! In the Turquoise Marina Residence, in Hamalla…
$206,153
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Investment Realty Group
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 5
Недвижимость расположена на 5-м этаже (верхнем этаже) здания без лифта в пляжной зоне, второ…
$158,896
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AFS Real Estate Management
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3/5
Квартира расположена на 3-м этаже от земли (или 2-м жилом этаже), в здании без лифта. Он ори…
$136,527
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AFS Real Estate Management
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3
Квартира расположена на 3-м этаже от земли здания без лифта на бульваре «Дирра» в Дурресе. О…
$209,994
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AFS Real Estate Management
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6
В продаже квартира студия в районе Голем в доме Колизей в 200 метрах от моря. Площадь кварти…
$69,621
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
В продаже гараж в подземном паркинге в районе Черрет, город Дуррес. Общая площадь составляет…
$29,045
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CACTUS | Real Estate
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Типы недвижимости в Северной Албании

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Северной Албании, Албания

с гаражом
с садом
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с видом на горы
с видом на море
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