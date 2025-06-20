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Квартиры в Леже, Албания

двухкомнатные
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9 объектов найдено
Квартира 1 комната в Лежа, Албания
Квартира 1 комната
Лежа, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
В продаже квартира 1+1 в городе Шенджин. В квартире есть балкон с видом на море. Находится…
$63,208
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
В продаже квартира 1+1 в городе Шенджин. В квартире есть балкон. Расположена на третьем этаж…
$83,050
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Квартира 1 комната в Лежа, Албания
Квартира 1 комната
Лежа, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
В продаже квартира 2+1 в городе Шенджин. В квартире есть балкон с видом на море. Находится…
$113,774
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Пентхаус 3 комнаты в Лежа, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 8
Шеджинь, первая линия, 2+1+2 с терассой и нереальным видом на море. Общая площадь 136 м2, и …
$317,789
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Квартира 3 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3
В продаже квартира 2+1 в новом современном доме на первой линии в городе Шэнджин. В квартире…
$142,438
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Квартира 3 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 4
В продаже квартира 2+1 с видом на море в новом современном доме на первой линии в городе Шэн…
$178,047
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Квартира 1 комната в Лежа, Албания
Квартира 1 комната
Лежа, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
В продаже квартира 2+1 с видом на море в новом современном доме на первой линии в городе Шэн…
$168,733
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Квартира 3 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Шеджинь, 2+1 на первой линии.  Общая площадь 70 м2 по сертификату, 3 этаж с лифтом. Готов…
$103,007
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Квартира 1 комната в Лежа, Албания
Квартира 1 комната
Лежа, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
В продаже квартира 2+1 в новом современном доме на первой линии в городе Шэнджин. В квартире…
$134,986
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