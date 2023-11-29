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Квартиры в Тирана, Албания
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47 объектов найдено
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с lift
Тирана, Албания
3
1
113 м²
1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€165,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Тирана, Албания
3
2
100 м²
6
Продается квартира общей площадью 100 м2, расположенная на 6-м этаже с лифтом. В квартире е…
€98,000
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Тирана, Албания
2
1
62 м²
4
Продаётся квартира общей площадью 62 м2, расположена на 4-ом этаже с лифтом. Квартира …
€138,000
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
3
1
110 м²
7
Продаётся квартира общей площадью 110 м2, расположен на 7-ом этаже с лифтом. Квартира…
€143,000
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1
2
128 м²
9/4
2+1+2 apartment for sale with veranda and 2 parking spaces on Riza Cerova street. - 4th resi…
€250,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
2
1
93 м²
8
Продаётся квартира общей площадью 93 м2, расположен на 8-ом этаже нового здания с лифтом. …
€115,000
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Тирана, Албания
3
2
107 м²
9
Продаётся квартира общей площадью 107 м2, расположен на 9-ом этаже нового здания с лифтом. …
€115,000
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с Онлайн-показ
Тирана, Албания
2
1
46 м²
Предлагаем вам купить недвижимость в Албании, город Тирана. Новый бульвар (new blvd). Компле…
€59,800
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Тирана, Албания
4
2
125 м²
4
Продаётся квартира общей площадью 125 м2, расположена на 4-ом этаже. Квартира организов…
€230,000
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Тирана, Албания
3
2
110 м²
3
Продаётся квартира общей площадью 110 м2, расположена на 3-ом этаже с лифтом. В квартире…
€137,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Тирана, Албания
3
2
118 м²
4
Продаётся квартира общей площадью 118 м2, расположена на 4-ом этаже с лифтом. В квартире…
€119,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с Онлайн-показ
Тирана, Албания
2
1
74 м²
6
Продаётся квартира общей площадью 74 м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом. В квартире …
€88,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Тирана, Албания
3
2
114 м²
6/8
Продаётся квартира общей площадью 114 м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом. В квартире…
€108,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Тирана, Албания
2
1
68 м²
1/6
Продаётся квартира общей площадью 68 м2, расположена на 1-ом этаже. Новый современный рем…
€84,000
1
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Тирана, Албания
3
2
98 м²
4
Продаётся квартира общей площадью 98 м2, расположена на 4-ом этаже с лифтом. В квартире о…
€108,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Тирана, Албания
3
2
98 м²
4
Продаётся квартира общей площадью 98 м2, расположена на 4-ом этаже с лифтом. В квартире …
€108,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2
1
85 м²
5
• 1 + 1 Квартира на продажу между блоком посольств и улицей Богданев, на 5-м жилом этаже нов…
€155,000
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Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2
2
103 м²
8
Квартира 2 + 1 + Почтовая парковка! Расположение: Rruga e Kavaje, за католической церковью. …
€220,000
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Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2
2
134 м²
2
Лейкленд, расположенный недалеко от озера Фаркс, является одной из новейших резиденций в это…
€227,800
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Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2
2
117 м²
3
КВАРТИРА ЛЮКСА 2 + 1 + 2 В ПЕРЕДНЕМ КРИСТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ❗ Роскошная 2 + 1 квартира на продаж…
€176,000
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Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2
1
96 м²
4
2 + 1 полностью меблированная квартира на продажу в Гранд Галерее. Квартира имеет достаточно…
€120,000
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Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1
1
74 м²
2
Продается квартира около 21 декабря, в начале улицы Фросина Плаку. Квартира недавно восстано…
€125,000
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Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2
1
115 м²
6
In Yzberisht, Near Eco Market, 2+1 Apartment For Sale, Totally Invested. The apartment with …
€125,000
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Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2
1
124 м²
3
For sale is the third floor of a private villa in Rr. Similar to Mecca in Allias. The apartm…
€105,000
1
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Квартира 3 спальни
Тирана, Албания
3
2
220 м²
6
Penthouse in Lake Dry for sale! The penthouse is located in one of the quietest areas of Tir…
€315,000
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Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1
1
74 м²
6
Квартира имеет очень регулярную планировку с солнцем и естественным освещением в течение дня…
€75,000
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Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1
1
52 м²
5
В районе Xhamllik, на краю главной дороги, мы предлагаем 1 + 1 квартира на продажу. Квартира…
€60,000
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Квартира 3 спальни
Тирана, Албания
3
2
122 м²
8
3 + 1 + 2 ванные комнаты на продажу возле площади 21, 21 декабря! Квартира организована гост…
€195,000
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Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2
2
108 м²
2
В районе "Окшак", супер квартира на продажу, инвестированная в детали, типология 2 + 1 + 2 в…
€135,000
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Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2
1
67 м²
4
2 + 1 квартира на продажу в Сельвии, недалеко от нового рынка, рядом с комплексом "Халили", …
€120,000
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