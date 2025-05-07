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Квартиры с бассейном в Албании

Тирана
53
Саранда
29
Orikum
54
Влёра
302
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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/5
Spacious 2-Bedroom Apartment in Palm Paradise Complex with Pool View Located in Palm Paradi…
$102,545
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Optimum Property
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
2+1 КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В РЕЗИДЕНЦИИ «ЭМЕРА», ВЛОРА Резиденция «Эмера» расположена в южно…
$312,398
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NEXT REAL ESTATE
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English
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5/10
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 2
🏡 Апартаменты в резиденции "White Hill" с видом на море 📍 Организация: гостиная с кухней, 2…
$436,986
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Century 21 Eon
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Квартира 2 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 2+1 С ВИДОМ НА МОРЕ В КУРОРТЕ "IONIAN BAY", В САРАНДЕ ✅ Цена: 2700 евр…
$329,096
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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English
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5/9
Продаётся квартира 1+1 на первой линии в 20 метрах от моря в районе Голем, город Дуррес. Общ…
$130,253
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Квартира 5 комнат в Metoq, Албания
Квартира 5 комнат
Metoq, Албания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/5
Sea Melody, потрясающие апартаменты на продажу в Саранде, Албания. Эти апартаменты площадью …
$227,945
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Saranda Elite's Realty Group
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Типы недвижимости в Албании

пентхаусы
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