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Квартиры с гаражом в Албании

Тирана
53
Саранда
29
Orikum
54
Влёра
302
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12 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5
🏡 Апартаменты 1+1 с видом на море и парковочным местом в районе Шкемби и Кавайес 📍 Апартаме…
$137,338
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Century 21 Eon
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
2+1 КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В РЕЗИДЕНЦИИ «ЭМЕРА», ВЛОРА Резиденция «Эмера» расположена в южно…
$312,398
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NEXT REAL ESTATE
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Fully sea view studio for sale in Vlora  Furnished  Garage
$139,575
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 2
🏡 Апартаменты в резиденции "White Hill" с видом на море 📍 Организация: гостиная с кухней, 2…
$436,986
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Century 21 Eon
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Квартира 1 комната в Palase, Албания
Квартира 1 комната
Palase, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
КВАРТИРА 1+1 В ДЕРЕВНЕ ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ Расположенный на белом побережье Паласы, Green Coast…
$377,235
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 4/5
Квартира с потрясающим видом на море на продажу во Влёре Эти потрясающие апартаменты расп…
$342,192
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Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 254 м²
Этаж 3
ВИЛЛА 2+1 В ДЕРЕВНЕ ЗЕЛЕНОГО БЕРЕГА Расположенный на белом побережье Паласы, Green Coast …
$631,044
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
Квартира расположена в одном из самых востребованных районов Шкемби Кавая, Дуррес, Албания. …
$380,158
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Century 21 Eon
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 92 м²
Этаж 3
Продается квартира 1+1 в Marina Bay Uji i Tohte Vlera. Квартира площадью 80 м2, а также 11,…
$195,793
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Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7
The apartment is located on Kavaje street, near the Church. It is organized by a living roo…
$271,935
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Квартира 2 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Квартира 2 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/5
2+1+2 apartment for sale in Lake Land in Farke! Lakeland, located near Farkes Lake, is on…
$245,737
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Квартира 5 комнат в Metoq, Албания
Квартира 5 комнат
Metoq, Албания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/5
Sea Melody, потрясающие апартаменты на продажу в Саранде, Албания. Эти апартаменты площадью …
$227,945
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Saranda Elite's Realty Group
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Типы недвижимости в Албании

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Албании

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