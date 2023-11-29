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Квартиры в Дуррес, Албания
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45 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
105 м²
2
€75,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
59 м²
5
€55,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
3
1
80 м²
7
€150,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
80 м²
10
€70,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
3
1
85 м²
2
Продается квартира общей площадью 84,7 м², расположенная на 2 этаже дома с лифтом. В кварти…
€79,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
54 м²
8
Продается квартира с видом на море общей площадью 54 м², расположенная на 8 этаже дома с лиф…
€47,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дуррес, Албания
2
1
81 м²
7
€84,000
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Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка
Дуррес, Албания
3
1
99 м²
9
Аппартаменты на продажу. 99 метров квадратных 9 этаж с лифтом В обустроенном, ухоженным д…
€74,500
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
63 м²
8
Апартаменты на продажу 63 м2 8 Этаж с лифтом Локация: отель Florida, пляж С мебелью
€57,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
3
2
110 м²
8
Апартаменты на продажу 110 м2 8 Этаж с лифтом Локация: отель Adriatic, Пляж Продается с м…
€104,000
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Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
3
1
330 м²
Продажа: Пентхаус 2+1+2 330м2 Пляж Дуррес Веранда 250м2 80м2 внутреннего пространства. …
€152,000
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Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
3
1
86 м²
1
✅️ Квартира ✅️Типология: 2+1. ✅️ Район 18 Дуррес ✅️1-й жилой этаж ✅️ С лифтом. ✅️Площад…
€70,000
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Квартира 1 спальня с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
100 м²
7
Эксклюзив Квартира 1+1 7 этаж с лифтом. Очень хорошая инвестиционная возможность. В…
€65,000
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Arapaj, Албания
1
1
47 м²
2
Номера в Апарт-отеле в центральной зоне района Пляж в новом доме, с ремонтом, мебелью и быто…
€66,000
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CACTUS | Real Estate
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Arapaj, Албания
1
1
27 м²
10
Двухъярусная картира Студия с шикарной террасой и видом на море. Новый дом Бруччи, на 10 эта…
€80,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Shkallnur, Албания
3
1
235 м²
9
Пентхаус 2+1 с видом на море в районе Шкемби Кавая. Общая площадь 235 м.кв - 115 жилая и 120…
€185,000
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 3 спальни с мебелью, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
3
1
141 м²
6
€98,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с Онлайн-показ
Shkallnur, Албания
2
1
61 м²
3
Квартира 1+1 в районе Шкемби Кавая, Дуррес. 61 м.кв на 3 этаже с лифтом. Готовы организов…
€45,000
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с лифтом, с Онлайн-показ
Shkallnur, Албания
2
1
47 м²
3
Квартира 1+1 в районе Шкемби Кавая, Дуррес. 47 м.кв по сертификату, на 3 этаже с лифтом. …
€40,000
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка
Arapaj, Албания
1
1
36 м²
2
Апартаменты в Апарт-отеле - готовый вариант для жизни или бизнеса. Ресепшн, клининг, инте…
€50,120
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка
Arapaj, Албания
1
1
34 м²
2
Апартаменты в Апарт-отеле - готовый вариант для жизни или бизнеса. Ресепшн, клининг, инте…
€47,740
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка
Arapaj, Албания
1
1
37 м²
2
Апартаменты в Апарт-отеле - готовый вариант для жизни или бизнеса. Ресепшн, клининг, инте…
€51,600
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка
Arapaj, Албания
1
1
47 м²
2
Апартаменты в Апарт-отеле - готовый вариант для жизни или бизнеса. Ресепшн, клининг, инте…
€66,010
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка
Arapaj, Албания
1
1
47 м²
2
Апартаменты в Апарт-отеле - готовый вариант для жизни или бизнеса. Ресепшн, клининг, инте…
€66,010
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка
Arapaj, Албания
1
1
38 м²
2
Апартаменты в Апарт-отеле - готовый вариант для жизни или бизнеса. Ресепшн, клининг, инте…
€53,200
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка
Arapaj, Албания
1
1
36 м²
2
Апартаменты в Апарт-отеле - готовый вариант для жизни или бизнеса. Ресепшн, клининг, инте…
€50,120
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Arapaj, Албания
1
1
44 м²
2
Студия с отдельной спальней в районе Пляж. 2 этаж с лифтом и балконом. Общая площадь 44.9 м.…
€47,000
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
2
1
72 м²
6
Apartment for sale with a total area of 120 m2, located on the 6th floor with an elevator. …
€80,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Arapaj, Албания
2
1
55 м²
1
Квартира 1+1, 55м.кв. район Шкемби Кавая, первая линия с видом на море. С мебелью, 1 этаж с …
€85,000
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
58 м²
4
Квартира 1+1 на 4 этаже без лифта. Район Камелии, 20 метров до моря. Готовы организовать…
€70,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
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