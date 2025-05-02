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Квартиры в Bashkia Himare, Албания

Химара
41
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41 объект найдено
Студия 2 комнаты в Gjilek, Албания
Студия 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Признать сущность люксуры, живущей в ДРМИРасположенный на потрясающих холмах Дхерми, с завор…
$101,785
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Квартира 2 спальни в Palase, Албания
Квартира 2 спальни
Palase, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 455 м²
Этаж 1
We sell Apartment 2+1+2 in Green Coast Resort. The apartment is located on the first floor o…
$374,468
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Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 254 м²
Этаж 3
ВИЛЛА 2+1 В ДЕРЕВНЕ ЗЕЛЕНОГО БЕРЕГА Расположенный на белом побережье Паласы, Green Coast …
$631,044
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Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Признать сущность люксуры, живущей в ДРМИРасположенный на потрясающих холмах Дхерми, с завор…
$170,918
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Квартира 3 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 3 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Отель Santorini 2 Residence (Village Square) расположен всего в 180 метрах от побережья. Это…
$293,815
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Квартира 3 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 3 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Отель Santorini 2 Residence (Village Square) расположен всего в 180 метрах от побережья. Это…
$435,739
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Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Признать сущность люксуры, живущей в ДРМИРасположенный на потрясающих холмах Дхерми, с завор…
$137,018
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Квартира 3 комнаты в Jale, Албания
Квартира 3 комнаты
Jale, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 1
Конечно, вот описание квартиры 2+1 в комплексе "Jal y Mar" с переводом сначала на русский, з…
$664,614
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Century 21 Eon
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Квартира в Dhermi, Албания
Квартира
Dhermi, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 5
Discover your perfect getaway in southern Albania with this beautiful 2+1 apartment located …
$252,265
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Квартира 20 комнат в Gjilek, Албания
Квартира 20 комнат
Gjilek, Албания
Число комнат 20
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$852,931
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Отель Santorini 2 Residence (Village Square) расположен всего в 180 метрах от побережья. Это…
$350,885
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Квартира 2 комнаты в Химара, Албания
Квартира 2 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 2/6
Квартира 2+1 на продажу в Химаре. Расположена на 2 этаже здания с лифтом. Организована в рас…
$157,198
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Квартира 6 комнат в Dhermi, Албания
Квартира 6 комнат
Dhermi, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 1/1
Super apartment for sale in Dhermi. One of the most preferred areas in the southern area, wh…
$589,795
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Квартира 3 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 3 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Признать сущность люксуры, живущей в ДРМИРасположенный на потрясающих холмах Дхерми, с завор…
$322,972
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Студия 2 комнаты в Gjilek, Албания
Студия 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Признать сущность люксуры, живущей в ДРМИРасположенный на потрясающих холмах Дхерми, с завор…
$180,734
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Квартира 4 комнаты в Drimadhe, Албания
Квартира 4 комнаты
Drimadhe, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Выгодное предложение: 2 студии-апартамента и квартира 1+1 с парковочным местом в комплексе "…
$682,044
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Century 21 Eon
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Квартира в Dhermi, Албания
Квартира
Dhermi, Албания
Площадь 117 м²
Этаж 2
Квартира 3+1+2 в резиденции Санторини в Дерми! Расположенный на пляже Drymades Beach, курорт…
$287,270
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Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Признать сущность люксуры, живущей в ДРМИРасположенный на потрясающих холмах Дхерми, с завор…
$191,173
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Квартира 5 комнат в Химара, Албания
Квартира 5 комнат
Химара, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Этаж 2/2
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Южной Албании на этой потрясающей двухэтажно…
$1,08 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Студия 4 комнаты в Dhermi, Албания
Студия 4 комнаты
Dhermi, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 4
4-studios for sale at Santorini Residence with a total area of 124 m2 Located on Drymades Be…
$376,565
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Квартира 3 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 3 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Признать сущность люксуры, живущей в ДРМИРасположенный на потрясающих холмах Дхерми, с завор…
$230,009
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Студия 1 комната в Dhermi, Албания
Студия 1 комната
Dhermi, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 4
Продается студия в Santorini Residence площадью 22,48 на нулевом этаже, рядом с зимним и лет…
$65,306
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Квартира в Palase, Албания
Квартира
Palase, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Apartment 1+1 with a Veranda and Private Entrance in the "Santorini 2 Residence",in Dhermi. …
$187,432
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Квартира 3 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 3 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Отель Santorini 2 Residence (Village Square) расположен всего в 180 метрах от побережья. Это…
$296,202
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Квартира 4 комнаты в Jale, Албания
Квартира 4 комнаты
Jale, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 3
Эксклюзивная квартира 3+1+2 с видом на море в комплексе "Jal y Mar" в Яле: выгодное вложение…
$558,735
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Квартира 1 спальня в Dhermi, Албания
Квартира 1 спальня
Dhermi, Албания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1
Расположенный на пляже Drymades Beach, курорт Drymades Village состоит из серии террасных дв…
$261,883
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Квартира 3 комнаты в Dhermi, Албания
Квартира 3 комнаты
Dhermi, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 2/5
Продается квартира 2+1 в резиденции Санторини площадью 113 м2, расположенная на втором этаже…
$298,099
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Квартира 3 комнаты в Jale, Албания
Квартира 3 комнаты
Jale, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1
Эксклюзивная квартира 2+1 с панорамным видом на море в комплексе "Jal y Mar" в Яле: выгодное…
$672,301
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Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Признать сущность люксуры, живущей в ДРМИРасположенный на потрясающих холмах Дхерми, с завор…
$189,868
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Квартира 3 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 3 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Отель Santorini 2 Residence (Village Square) расположен всего в 180 метрах от побережья. Это…
$338,452
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Типы недвижимости в Bashkia Himare

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Bashkia Himare, Албания

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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