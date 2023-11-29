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Квартиры в Саранда, Албания

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8 объектов найдено
Квартира в Саранда, Албания
Квартира
Саранда, Албания
Площадь 60 м²
Этаж 2
Продажа! Студия с видом на море в Саранде! Расположен в самом популярном районе Саранда, ряд…
€67,000
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Квартира 2 спальни в Саранда, Албания
Квартира 2 спальни
Саранда, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 9
Penthouse for sale 50 meters from the beach,2 bedrooms,2 sea view balconies,1 bathroom,livin…
€128,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Саранда, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Саранда, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 5
Квартира 2+1 на 5 этаже в доме с лифтом. 100 м.кв, 2 балкона. Готовы организовать онлайн …
€130,000
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Саранда, Албания
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Саранда, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Квартира 3+1 в Саранде. 99 м.кв с видом на море. Готовы организовать онлайн показ и оформ…
€180,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 3 спальни в Саранда, Албания
Пентхаус 3 спальни
Саранда, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Этаж 4/4
Penthouse for sale with a sea view in Sarande with an area of 285m2. It is organized in a sp…
€430,000
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Квартира в Саранда, Албания
Квартира
Саранда, Албания
Площадь 50 м²
Этаж 5
Квартира 1 + 1 с видом на море для продажи на улице Гердж Аранити, Саранда. Квартира располо…
€95,000
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Квартира 1 спальня в Саранда, Албания
Квартира 1 спальня
Саранда, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
S589 Квартира в & NBSP; Саранда & NBSP; продается.& NBSP; Квартира расположена в новом зд…
€106,000
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Квартира 1 спальня с Vid na more pyat minut do istoricheskogo centra goroda Budva в Саранда, Албания
Квартира 1 спальня с Vid na more pyat minut do istoricheskogo centra goroda Budva
Саранда, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 5
S542 Сказочная Саранда, которая привлекательна своей атмосферой непринужденности и рассла…
€79,000
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