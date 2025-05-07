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Квартиры с садом в Албании

Тирана
53
Саранда
29
Orikum
54
Влёра
302
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
2+1 КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В РЕЗИДЕНЦИИ «ЭМЕРА», ВЛОРА Резиденция «Эмера» расположена в южно…
$312,398
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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Квартира 5 комнат в Metoq, Албания
Квартира 5 комнат
Metoq, Албания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/5
Sea Melody, потрясающие апартаменты на продажу в Саранде, Албания. Эти апартаменты площадью …
$227,945
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Агентство
Saranda Elite's Realty Group
Языки общения
English
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