  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Elbasan Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Elbasan Municipality, Албания

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Elbasan Municipality, Албания
Квартира 3 комнаты
Elbasan Municipality, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/8
This wonderful 2+1 apartment is located in a new and quality complex that is being built nea…
$125,968
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Квартира 2 комнаты в Elbasan Municipality, Албания
Квартира 2 комнаты
Elbasan Municipality, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/12
In the Arena complex, near the Elbasan stadium, we offer an apartment for sale. This 1+1 apa…
$75,814
