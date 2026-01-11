Показать объекты на карте Показать объекты списком
3 объекта найдено
Студия 2 комнаты в Kanine, Албания
Студия 2 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
✅ Цена: 2000 евро/м2 - 126 000 евро✅ Расположение: Uje i Ftohte, Vlore✅ Общая площадь: 63 м2…
$146,602
Квартира 3 комнаты в Kanine, Албания
Квартира 3 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 8
✅ Цена: 335 500 евро (оборотный)✅ Расположение: Выше Мончери, Лунгомаре, Влоре✅ Площадь: 125…
$390,357
Квартира 3 комнаты в Kanine, Албания
Квартира 3 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
✅ Цена: 200 000 евро✅ Расположение: Uje i Ftohte, Vlore✅ Поверхность: 149м2Резиденция «Панор…
$232,702
Параметры недвижимости в Qender Vlore, Албания

