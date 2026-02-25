Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Rrethinat
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Rrethinat, Албания

однокомнатные
15
двухкомнатные
10
Квартира Удалить
Очистить
25 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 3 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/6
Квартира расположена на первом этаже строящегося 6-этажного здания в резиденции «Западное по…
$134,559
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 2 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на 5-м этаже 6-этажного здания, которое строится в резиденции «Западное…
$81,863
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 3 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 3 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 5/6
Квартира расположена на 5-м этаже строящегося 6-этажного здания в резиденции «Западное побер…
$128,339
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Otium DevelopmentOtium Development
Квартира 3 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 3 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/6
Квартира расположена на 3-м этаже строящегося 6-этажного здания в резиденции «Западное побер…
$128,143
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 2 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на 4-м этаже 6-этажного здания, которое строится в резиденции «Западное…
$85,549
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 3 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 3 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на первом этаже строящегося 6-этажного здания в резиденции «Западное по…
$118,417
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 2 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на 5-м этаже 6-этажного здания, которое строится в резиденции «Западное…
$85,549
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 2 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на 4-м этаже 6-этажного здания, которое строится в резиденции «Западное…
$81,095
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 2 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на 5-м этаже 6-этажного здания, которое строится в резиденции «Западное…
$98,604
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 3 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 3 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/6
Квартира расположена на 4-м этаже строящегося 6-этажного здания в резиденции «Западное побер…
$116,743
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 2 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/6
Квартира расположена на 1-м этаже 6-этажного здания, которое строится в резиденции «Западное…
$70,344
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 2 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на 0 этаже 6-этажного здания, которое строится в резиденции «Западное п…
$59,746
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 3 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 3 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/6
Квартира расположена на первом этаже строящегося 6-этажного здания в резиденции «Западное по…
$128,047
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 2 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на первом этаже 6-этажного здания, которое строится в резиденции «Запад…
$100,754
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 2 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на 5-м этаже строящегося 6-этажного здания в резиденции «Западное побер…
$100,754
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 2 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на 5-м этаже 6-этажного здания, которое строится в резиденции «Западное…
$93,075
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 3 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 3 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/6
Квартира расположена на 5-м этаже строящегося 6-этажного здания в резиденции «Западное побер…
$116,866
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 2 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на 5-м этаже 6-этажного здания, которое строится в резиденции «Западное…
$98,450
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 2 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на 3-м этаже 6-этажного здания, которое строится в резиденции «Западное…
$93,075
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 2 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на 5-м этаже 6-этажного здания, которое строится в резиденции «Западное…
$92,768
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 3 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 3 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/6
Квартира расположена на 2-м этаже строящегося 6-этажного здания в резиденции Западного побер…
$128,016
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 3 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 3 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на первом этаже 6-этажного здания, которое строится в резиденции «Запад…
$121,489
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 3 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 3 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/6
Квартира расположена на 4-м этаже строящегося 6-этажного здания в резиденции «Западное побер…
$128,523
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 2 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на первом этаже 6-этажного здания, которое строится в резиденции «Запад…
$59,746
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Shtoj i Ri, Албания
Квартира 2 комнаты
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 6
Квартира расположена на 5-м этаже строящегося 6-этажного здания в резиденции «Западное побер…
$86,931
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська

Параметры недвижимости в Rrethinat, Албания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти