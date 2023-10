Dubaj, Emiraty Arabskie

Cena na żądanie

Poddaj się: 2023

Upside — to nowy 29-piętrowy budynek mieszkalny w Business Bay, zaprojektowany przez SRG Properties, oferujący wybór studiów i apartamentów z 1 sypialnią. Jest to najbardziej ekskluzywna okazja inwestycyjna dla inwestorów i użytkowników końcowych w kompleksie, który zapewnia szybkie połączenie i doskonałe apartamenty, a także doskonałe usługi najwyższej jakości. Jest to projekt zorientowany na rodzinę, skoncentrowany na społeczności, który ma na celu wzmocnienie pozycji mieszkańców dzięki ich doskonałym udogodnieniom i udogodnieniom, aby zaoferować im dostosowany styl życia. Tam, gdzie mogą się rozwijać i ulepszać dzięki różnym aspektom zdrowia, wydajności, pracy, gier i rozrywki. To przyjazne dla środowiska środowisko zapewnia zielony i zrównoważony rozwój dzięki pełnoprawnym usługom wyższej klasy. Bezproblemowe doświadczenie życiowe, które łączy ludzi, aby zmienić ich styl życia i wybrać się w fascynującą i systematyczną podróż. Połącz się z okolicą, rozwijaj i ciesz się życiem, najkorzystniejszymi usługami i korzyściami, które po prostu podnoszą esencję do nowej formy. Gdzie podoba Ci się te wszystkie przyjemności znajdujące się na wyciągnięcie ręki. Elegancko zaprojektowany i zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby użytkowników z wyjątkowymi widokami i komfortem z balkonów i pokoi. Ultra wysokie wykończenia i najwyższej jakości udogodnienia, które staną się Twoje dzięki wyjątkowym udogodnieniom i komfortowi w połączeniu z elegancją i luksusem. Najważniejsze Premium Studios i apartamenty z 1 sypialnią Blisko centrum Dubaju i Burj Khalifa. Strategiczna lokalizacja w Business Bay, Dubaj Niedrogie atrakcyjne metody płatności Obszar rodzinny i społeczność Unikalne obszary premium dla biznesu i rozrywki